Обнаружен "вымерший" дымчатый леопард

Новости экологии: Хищника дважды замечали во время патрулирования в Тайване.

На острове Тайвань обнаружен редкий дымчатый леопард, который долгое время считался вымершим. В последний раз особь видели в дикой природе 36 лет назад - в 1983 году, однако официально его признали вымершим лишь в 2013 году, сообщает Taiwan News.

Сообщается, что хищника дважды замечали во время патрулирования юго-восточной части острова.

Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю Чиунг-си сообщил местным СМИ, что не сомневается в существовании этой особи по сей день. По его мнению, леопарды десятки лет не появлялись на людях, поскольку проявляли предельную бдительность и осторожность.

Рейнджеры с лета 2018 года караулят близлежащие территории в надежде заметить тайваньского дымчатого леопарда.

Ранее также сообщалось, что работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Кроме этого, сайт Сегодня" писал, что в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши.