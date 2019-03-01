Невероятные древние айсберги в объективе Ральфа Клевенджера и Алекса Корнелла (Фото) Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, - одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами. На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет.