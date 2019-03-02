Ученые отнесли мечехвостов к классу арахнидов

Новости экологии: Исследование указало на высокую степень родства между мечехвостами и паукообразными.

Мечехвосты, или Xiphosura, — отряд водных хелицеровых, формально принадлежащих к классу меростомовых. Современная наука знает четыре современных вида этих существ. Они не опасны и представляют ценность для ученых, поскольку считаются "живыми ископаемыми".

Сейчас исследователи провели секвенирование генома этих существ, а кроме того, проанализировали 53 вида паукообразных и виды так называемых морских пауков. Благодаря этому удалось построить новое генеалогическое древо и лучше узнать происхождение Xiphosura.

По мнению ученых, анализ можно рассматривать в качестве свидетельства того, что мечехвостов следует отнести к классу арахнидов. Отметим, что самые известные его представители — клещи, пауки и скорпионы. Сегодня наука знает больше 114 тысяч видов самых разных арахнидов.Новое исследование позволит лучше понять тонкости эволюции мечехвостов, хотя специалисты признают, что узнать все тайны паукообразных удастся не скоро.