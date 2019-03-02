Северный Ледовитый океан может полностью растаять через 20 лет

Новости экологии: Под влиянием нагревающегося Тихого океана Ледовитый может полностью растаять летом намного раньше, чем считалось до сих пор.

Площадь ледяной шапки Северного Ледовитого океана меняется в течение года, достигая минимума в сентябре. Климатические модели предсказывают, что при сохранении текущих темпов глобального потепления примерно в 2050 году лед над океаном впервые за многие годы растает практически полностью, сохранив менее миллиона квадратных километров плавающих льдин. Однако новая работа, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters, переносит это событие на еще более ранний срок.

Джеймс Скрин (James Screen) и Клара Дисер (Clara Deser) обратили внимание на "Десятилетние тихоокеанские осцилляции" (IPO, Interdecadal Pacific Oscillation) — колебания температуры в тропических областях Тихого океана, меняющие ее примерно на 0,5 °С на протяжении 10-30-летнего цикла. Пять лет назад этот цикл вошел в фазу потепления. Этот процесс влияет и на ситуацию далеко на севере.

Ученые смоделировали изменения ледяного покрытия Ледовитого океана при IPO, направленном к потеплению, а также к похолоданию. Работа показала, что при росте температуры в приэкваториальных областях Тихого океана — как это наблюдается и в действительности — полная расчистка Ледовитого океана к сентябрю впервые может наступить раньше, чем предсказывалось до сих пор — между 2030 и 2040 годами.

Авторы подчеркивают, что основной причиной нынешнего таяния Ледовитого океана является связанное с человеческой деятельностью глобальное потепление. Поэтому точная дата первого полного таяния океанских льдов тоже зависит от деятельности людей. Повышение или понижение выбросов парниковых газов в ближайшие годы может сдвинуть этот срок на более раннее или позднее время. Впрочем, судя по тенденциям, ожидать стоит именно первого варианта.