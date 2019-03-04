Самые древние существа, дожившие до наших дней Все малыши в детстве любят книжки про динозавров и доисторических животных. С упоением они ждут, когда родители их поведут на выставку оживших искусственных прототипов – ведь это шанс прикоснуться к истории нашей планеты такой, какой она была миллионы лет назад. А поучаствовать в археологических и палеонтологических раскопках мечтают не только дети, но и взрослые. Оказывается, далеко ходить вовсе не стоит – мечта может стать реальностью. "Ископаемые" существа, возраст которых составляет многие миллионы лет, до сих пор обитают на нашей планете. Если изловчиться, их вполне можно наблюдать во время одной из своих образовательных поездок.