|
|
Самые древние существа, дожившие до наших дней
Все малыши в детстве любят книжки про динозавров и доисторических животных. С упоением они ждут, когда родители их поведут на выставку оживших искусственных прототипов – ведь это шанс прикоснуться к истории нашей планеты такой, какой она была миллионы лет назад. А поучаствовать в археологических и палеонтологических раскопках мечтают не только дети, но и взрослые. Оказывается, далеко ходить вовсе не стоит – мечта может стать реальностью. "Ископаемые" существа, возраст которых составляет многие миллионы лет, до сих пор обитают на нашей планете. Если изловчиться, их вполне можно наблюдать во время одной из своих образовательных поездок.
Воздушные шары и люди на снимках Клемана Гегана (Фото)
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал (Фото)
Волшебные места, которые дотрагиваются души (Фото)
Очаровательные мужчины, мимо которых не пройти (Фото)
Ливерпуль - Эвертон: лучшие моменты матча (Фото)
Смешно до слез: прикольные моменты, которые вовремя сняты
Красивые особняки, в которых живут богатые люди (Фото)
Смешные, но ленивые люди, которым плевать на мнение остальных
Симметрия и тишина в проекте "Отражения" (Фото)
Простые способы заснуть быстрее
Невероятная Аляска: путешествие под лед (Фото)
Кровь, боль и зрелище: яркие кадры WWFC 14 в Киеве (Фото)
Реал - Барселона: лучшие моменты матча (Фото)
Прикольные комиксы о серых буднях магов среди людей
Невероятные карикатуры на знаменитостей, которые выглядят лучше снимков (Фото)
Лучшие автомобили для начинающих водителей (Фото)
Как Федерер завоевал 100-й титул в карьере (Фото)
Самые невероятные мужчины планеты (Фото)
Маникюр 2019: невероятно стильные идеи в розовых тонах (Фото)
Доказательства того, что китайская мода самая безумная и смешная
Аристократки из народа: 10 простых девушек, которые стали принцессами
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Собаки, которые понятия не имеют о личном пространстве
Забавные животные, которые хотели быть грозными, но не получилось
Самые высокооплачиваемые писатели в мире (Фото)