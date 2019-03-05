Климатические изменения сильно ударят по популяции китов в южной части планеты

Новости экологии: Изменение климата помешает восстановиться южным популяциям усатых китов.

Изменение климата в южной части Мирового океана приведет к сокращению популяций синих китов, финвалов и некоторых других видов усатых китов, которые начали восстанавливаться после истребления их китобойной отраслью, считают австралийские ученые.

Исследование об этом опубликовано в журнале Global Change Biology.

Изменение климата особенно явно выражено в высоких широтах, в том числе в антарктических водах. Это приводит к изменениям в пищевых цепочках: так, за последние 90 лет наблюдений один из основных массивов популяций мелких планктонных ракообразных (криль) мигрировал в среднем на 440 километров в сторону более высоких широт. Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением, под воздействием которого меняются их привычные места обитания. При этом влияние изменения климата на популяции китов, которые начинают восстанавливаться после введения в 1986 году моратория на китобойный промысел, изучено недостаточно хорошо, говорится в статье.

Вивитская Таллок (Vivitskaia Tulloch) из Квинслендского университета в Австралии и ее коллеги изучали влияние антропогенных факторов динамики популяций — изменения климата и охоты на них — на синих китов, финвалов, горбатых китов, южных малых полосатиков и южных гладких китов, а также на популяции криля и веслоногих рачков, которыми питаются киты. Для этого они использовали климато-экологическую модель MICE (Model of Intermediate Complexity for Ecosystem Assessments), которая позволяет связать популяционную динамику выбранных видов животных с изменениями температуры воды, площади морского льда и других климатических факторов. В своей модели ученые использовали наиболее экстремальный сценарий роста глобальной средней температуры, которому на данный момент соответствуют мировые выбросы парниковых газов.

Моделирование, в частности, показало, что существенное снижение численности и даже локальные вымирания к 2100 году ожидают тихоокеанские популяции синих китов, финвалов и южных гладких китов и индийско-атлантические популяции финвалов и горбатых китов. В целом для тихоокеанской части Антарктики изменения оказались более выраженными, чем для индийско-атлантической. "Прогнозируемое снижение численности оказывается следствием снижения численности добычи (криля и копеподов) из-за потепления и растущей межвидовой конкуренции у китов", — говорится в статье.

Авторы отмечают, что при моделировании без учета климатических факторов численность китов в следующие 50 лет растет существенно (на треть для некоторых групп) быстрее, чем с учетом изменения климата — это означает, что климатические факторы будут играть ключевую роль в динамике популяций усатых китов Антарктики в ближайшие десятилетия. При этом они пишут, что у человечества еще остается время на то, чтобы изменить ситуацию: траектории популяций "с климатом" и "без климата" начинают расходиться после 2030-2040 годов. Кроме того, ученые предлагают скорректировать квоты на добычу криля с учетом климатических изменений и снизить неклиматические риски для животных, например, от шумового загрязнения океана.