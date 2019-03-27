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R.I.P.: умерла самая уродливая собака Великобритании

R.I.P.: умерла самая уродливая собака Великобритании
13:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости экологии: Скончалась собака, которая считалась самой уродливой в Великобритании.

16-летний пес Чейз умер в британском городе Нит. Его владелица Сторм Шейлер заявила, что незадолго до кончины пес перестал есть и пить.

У животного обнаружили воспаление поджелудочной железы.

Шейлер рассказала, что спасла Чейза от заводчика, держущего животных в ужасных условиях. Пес был в тяжелом состоянии: ничего не видел правым глазом и передвигался по-крабьи.

"Чейз был единственной в своем роде собакой. В нем было столько индивидуальности. Я повсюду брала его с собой. Его ничто не смущало. Он любил людей, а люди любили его", - добавила хозяйка собаки.

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Также стало известно, что пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак в 2017 году. Первое место тогда получила трехлетняя мастино неаполитано по кличке Марта из Калифорнии.

После конкурса хозяйка Чейза подписала контракт с модельным агентством Model Direct, которое сотрудничает с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home.

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Все по теме:

Великобритания, Животные, Собака, Смерть, Пес, Альманах, Альманах-2019, Чейз, Сторм Шейлер.
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