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Правительство Британии отказалось рассматривать петицию против Brexit

Правительство Британии отказалось рассматривать петицию против Brexit
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над осуществлением Brexit.

Заявление правительства, что появилась во вторник вечером на сайте парламента страны, стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую поддержали почти 5,8 миллиона жителей Великобритании.

"Мы уважаем результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом продолжим работать над заключением соглашения, которое обеспечит выход нашей страны из Европейского союза", - говорится в заявлении, подготовленном Министерством по вопросам Brexit.

В то же время правительство признало, что петиция получила существенную поддержку, однако отметило, что почти три четверти британцев, которые имеют право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут учитывать.

В заявлении также отмечается, что консервативное правительство не будет нарушать обещаний народу страны. В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей Великобритании, а также нанесет сильный удар по основам демократии.

Парламент Британии будет решать дальнейший ход Brexit

Тем временем в Германии уже подсчитали, сколько будет стоить Brexit для самих англичан. Согласно данным аналитического центра Bertelsmann Stiftung, в случае, если Британия выйдет из ЕС по "жесткому" сценарию без договора, потери для экономики европейских стран составят около 40 млрд евро в год. Граждане Великобритании потеряют 57 млрд евро в год (около 900 евро на человека).

В случае выхода Британии из ЕС по "мягкому" сценарию с договором, сумма потерь будет меньше. Общие потери ЕС составят 22 млрд. евро в год, Британия потеряет 32 млрд. Германия - 5 млрд., Франция - 4 млрд., Италия - около 2 млрд., Ирландия - 1,8 млрд.

Напомним, что петиция об отмене Brexit и сохранения членства Великобритании в ЕС получила значительную поддержку среди населения.

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Великобритания, Евросоюз, Brexit, Отмена Brexit.
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