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Биологи обнаружили в комаров белок, позволяющий узнавать запах человека

Биологи обнаружили в комаров белок, позволяющий узнавать запах человека
08:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: picjumbo.com

Новости экологии: Комары Aedes aegypti - переносчики малярии, вирусов Эбола, Зика и многих других инфекционных болезней - могут питаться и на других животных, но предпочитают кровь человека.

Биологи идентифицировали белковый рецептор комаров, реагирующий на присутствие в воздухе молочной кислоты — характерного маркера человеческого пота.

Авторы новой работы нашли чувствительный белок, который позволяет им точно распознавать молочную кислоту в человеческом поте. Об этом Мэтью ДеДженнаро (Matthew DeGennaro) из Университета Флориды и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Главным стимулом к поиску жертвы для комаров выступает присутствие выдыхаемого углекислого газа. Но сам по себе он лишь запускает эту активность, и для более точного определения жертвы насекомые полагаются на более сложные химические маркеры. Уже довольно давно предполагается, что таким маркером, характерным для человека, может выступать молочная кислота. Она образуется в нашем организме в ходе первых шагов утилизации глюкозы и выработки энергии и частично выводится с потом. 

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Однако обоняние насекомых устроено несколько иначе, чем у нас, и найти отвечающий за реакцию с молочной кислотой рецептор до сих пор не удавалось. Комары используют для этого три обширных семейства чувствительных белков, каждое из которых связывает свои группы летучих молекул. За обширную область карбоновых кислот отвечает группа ионотропных рецепторов. Среди них авторы и определили белок IR8a, определяющий присутствие в воздухе молочной кислоты. Комары, у которых ученые избирательно отключили ответственный за синтез IR8a ген, садились на руку подопытного (или на старые поношенные носки) вдвое реже «диких» насекомых с нормально работающим в антеннах белком.

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Исследования, Экология, Комары, Белки.
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