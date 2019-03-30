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Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду

Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
09:37 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Сегодня украинцы вместе со всем миром отметят Международный час Земли.

Эта масштабная акция направлена на поддержку экологии и сохранение биологического разнообразия нашей планеты.

Примечательно, что Час Земли 2019 в Украине, пришелся на субботу, 30 марта, и состоится в канун выборов президента Украины. В чем заключается суть и смысл акции?

Час Земли - что это

Акция была создана Всемирным фондом природы WWF более десяти лет назад. В рамках Международного часа Земли фонд призывает всех неравнодушных землян отключить свет на один час, проявив таким образом неравнодушие к экологическим проблемам.

Первый Час Земли состоялся в австралийском Сиднее в 2007 году - тогда свет на время отключили более двух миллионов домов и организаций. Уже в 2008 году акция стала международной, к ней присоединились более 100 миллионов человек в 35 странах мира.

К акции подключаются администрации городов и правительства во всех уголках земного шара. В Час Земли гаснет даже подсветка самых известных мировых памятников.

В 2019 году Международный час Земли состоится в тринадцатый раз. Основная идея кампании - призыв "Поймай связь с Землей" (Connect2Earth). Она подчеркивает, что человечество начало терять связь с родной планетой, и ее необходимо восстановить.

В День Международного часа Земли 2019 также проводятся разнообразные экологические демонстрации, квесты и массовые мероприятия.

Час земли - вреден?

Международный час Земли нашел миллионы сторонников по всему миру. Тем не менее, некоторые люди считают, что он скорее вреден, или даже опасен.

В сети можно найти мнение о том, что массовое отключение света потребителями создает непредвиденный скачок напряжения, приводит к дополнительному износу оборудования энергосетей и увеличенному потреблению топлива. Критики акции заявляют, что эти факторы в конечном итоге приносят еще больше вреда экологии.

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В то же время, профессиональные энергетики давно развеяли эти опасения, поскольку отключение лампочек и техники даже в сотнях тысяч квартир является для энергосети едва заметным колебанием.

Организаторы подчеркивают, что акция не направлена на экономию электроэнергии, и носит символический характер.

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30 марта, Международная акция, Международный час Земли 2019, История акции.
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