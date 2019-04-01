Назван состав пчелиного клея для цветочной пыльцы

Новости экологии: Прежде чем пчелы произведут мед для своего потомства и для нас, им необходимо найти цветочную пыльцу и принести ее в гнездо.

Необычная концепция двухкомпонентной смеси, которой пчелы приклеивают к себе тяжелые комки пыльцы, может найти применение в промышленности и даже военной технике.

Таких особей легко узнать по паре крупных шариков пыльцы, прилепленных к задним ножкам. Это нелегкий груз, масса которого может превышать четверть веса пчелиного тела, и насекомому необходимо плотно и надежно крепить его в полете. В этих механизмах разбиралась команда ученых из Технологического института Джорджии во главе с Карсоном Мередитом (Carson Meredith). О своей работе они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Авторы показали, что для надежного закрепления пыльцы пчелы используют сложный "двухкомпонентный" клей. Этот состав включает, во-первых, липкую, богатую полисахаридами субстанцию, которая получается при действии слюны насекомого на цветочный нектар и скрепляет частицы пыльцы вместе. Второй компонент — растительное масло, которое также выделяется с пчелиной слюной, покрывает пыльцу и сохраняет ее от высыхания или избытка влаги, из-за которых состав может потерять свои клеящие свойства.

Интересно, что, добравшись на место, пчела сравнительно легко освобождается от липкого груза. Ученые полагают, что это происходит из-за особых свойств адгезивной смеси, которая прекрасно выдерживает резкие рывки, но сравнительно легко отклеивается при осторожном, медленном воздействии.

"Уверены, что ключевые элементы этой схемы можно заимствовать для разработки новых адгезивных материалов с внешним водозащитным масляным барьером, позволяющим лучше переносить сильные перепады влажности", — добавляет профессор Мередит. О перспективах этого подхода говорит хотя бы то, что финансовую поддержку исследованиям оказал Офис научных исследований ВВС США.