Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
ЦИК обработала 97% протоколов
ЦИК обработала 97% протоколов
ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур выборов в Украине
ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур выборов в Украине
Аномальная жара держится в Австралии уже четвертый месяц
Аномальная жара держится в Австралии уже четвертый месяц

Аномальная жара держится в Австралии уже четвертый месяц

Аномальная жара держится в Австралии уже четвертый месяц
01:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: В Австралии уже четвертый месяц подряд фиксируют рекордно высокие температуры.

Минувший март продолжил ряд самых жарких месяцев в Австралии за всю историю наблюдений, заявило Бюро метеорологии, подчеркнув, что страна пережила самые теплые в истории март и январь. Температура превышала средний максимальный показатель почти на всей территории континента.

Специалисты Бюро метеорологии (The Bureau of Meteorology, BOM) сообщили, что средняя температура в Австралии была на 2,13 градуса Цельсия выше долгосрочного среднего значения за март, который стал четвертым месяцем рекордной жары подряд. Показатели этого года почти на несколько градусов превзошли предыдущий рекорд самого жаркого первого квартала года. До этого был зафиксирован самый жаркий январь, когда средние температуры на континенте впервые превышали 30 градусов.

По словам Блэра Тревина (Blair Trewin), старшего климатолога Бюро метеорологии Австралии, большую часть марта наблюдалась весьма ограниченная влажность в большинстве северо-западных тропиков, особенно на Северной Территории и в Западной Австралии.

«Без какой-либо тропической влаги мы наблюдали постоянное сохранение очень жарких сухих воздушных масс в северо-западной и западной частях Австралии. Когда мы смотрим на районы, в которых был самый жаркий март за всю историю наблюдений, одними из наиболее заметных областей были Северная территория и Северо-Западная Австралия. У нас до сих пор случаются прохладные месяцы, но частота рекордно теплых месяцев и сезонов значительно возросла за последнее десятилетие на фоне глобального потепления», — говорит Тревин.

Однако некоторые регионы, страдающие от продолжительной засухи, все же получили долгожданное облегчение, поскольку два тропических циклона, поразившие северную и западную части Австралии в марте, вызвали крайне необходимые населению дожди.

В заявлении Бюро метеорологии Австралии говорится, что отсутствие дождей, необходимых для сокращения дефицита осадков в районах, пострадавших от засухи, может стать критической, и для более полного устранения дефицита в более длительные сроки потребуется больше осадков в течение долгого времени. По словам метеорологов, погодные условия в Индийском и Тихом океанах способствовали повышению температуры, но также были затронуты долгосрочные тенденции изменения климата.

Первая жертва глобального потепления: Подтверждено вымирание вида млекопитающих

По словам Тревина, несмотря на наблюдаемые экстремальные месяцы, тенденция к повышению температуры, которую мы наблюдаем в Австралии, как и во всем мире, составляет порядка 0,1–0,2 градуса за десятилетие. Как утверждает специалист, в течение следующих трех месяцев в довольно небольших по площади районах вероятность выпадения значительных осадков составляет более чем 60 процентов, а вероятность превышения средней температуры — 80 процентов или выше на большей части территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Жара, Глобальное потепление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
02 Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий
03 В МИД ФР назвали президентскую кампанию в Украине "грубой и грязной"
04 Центризбирком обработал 95,59% протоколов
05 Порошенко и Меркель обсудили дальнейшие шаги в рамках "нормандского формата"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Суспільне&quot; пригласило на дебаты кандидатов в президенты
"Суспільне" пригласило на дебаты кандидатов в президенты
За 2018 год Холодницкий заработал 2,4 млн гривень
За 2018 год Холодницкий заработал 2,4 млн гривень
Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.03 - 31.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь