Аномальная жара держится в Австралии уже четвертый месяц

Новости экологии: В Австралии уже четвертый месяц подряд фиксируют рекордно высокие температуры.

Минувший март продолжил ряд самых жарких месяцев в Австралии за всю историю наблюдений, заявило Бюро метеорологии, подчеркнув, что страна пережила самые теплые в истории март и январь. Температура превышала средний максимальный показатель почти на всей территории континента.

Специалисты Бюро метеорологии (The Bureau of Meteorology, BOM) сообщили, что средняя температура в Австралии была на 2,13 градуса Цельсия выше долгосрочного среднего значения за март, который стал четвертым месяцем рекордной жары подряд. Показатели этого года почти на несколько градусов превзошли предыдущий рекорд самого жаркого первого квартала года. До этого был зафиксирован самый жаркий январь, когда средние температуры на континенте впервые превышали 30 градусов.

По словам Блэра Тревина (Blair Trewin), старшего климатолога Бюро метеорологии Австралии, большую часть марта наблюдалась весьма ограниченная влажность в большинстве северо-западных тропиков, особенно на Северной Территории и в Западной Австралии.

«Без какой-либо тропической влаги мы наблюдали постоянное сохранение очень жарких сухих воздушных масс в северо-западной и западной частях Австралии. Когда мы смотрим на районы, в которых был самый жаркий март за всю историю наблюдений, одними из наиболее заметных областей были Северная территория и Северо-Западная Австралия. У нас до сих пор случаются прохладные месяцы, но частота рекордно теплых месяцев и сезонов значительно возросла за последнее десятилетие на фоне глобального потепления», — говорит Тревин.

Однако некоторые регионы, страдающие от продолжительной засухи, все же получили долгожданное облегчение, поскольку два тропических циклона, поразившие северную и западную части Австралии в марте, вызвали крайне необходимые населению дожди.

В заявлении Бюро метеорологии Австралии говорится, что отсутствие дождей, необходимых для сокращения дефицита осадков в районах, пострадавших от засухи, может стать критической, и для более полного устранения дефицита в более длительные сроки потребуется больше осадков в течение долгого времени. По словам метеорологов, погодные условия в Индийском и Тихом океанах способствовали повышению температуры, но также были затронуты долгосрочные тенденции изменения климата.

По словам Тревина, несмотря на наблюдаемые экстремальные месяцы, тенденция к повышению температуры, которую мы наблюдаем в Австралии, как и во всем мире, составляет порядка 0,1–0,2 градуса за десятилетие. Как утверждает специалист, в течение следующих трех месяцев в довольно небольших по площади районах вероятность выпадения значительных осадков составляет более чем 60 процентов, а вероятность превышения средней температуры — 80 процентов или выше на большей части территории страны.