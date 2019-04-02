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Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Ученые нашли способ защитить человека от комаров
13:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Ученые утверждают, что творчество звезды дабстепа Skrillex может защитить от укусов комаров.

Ученые провели необычное исследование, в ходе которого изучили влияние дабстеп-музыки на поведение комаров.

Если это действительно розыгрыш, то подготовлен он основательно: это исследование — часть статьи, опубликованной в журнале Acta Tropica, о которой уже успели рассказать такие издания, как BBC News, Huffington Post и The Telegraph.

Но предположим, что это не шутка. Тогда эти данные могут помочь в разработке футуристического средства на основе звука, которое поможет защититься от переносящих болезни насекомых.

Итак, согласно ученым, чтобы избежать комариных укусов, достаточно включить электронную музыку, а именно — дабстеп, а если быть еще точнее — Skrillex. Специалисты заявляют, что звук играет критически важную роль в размножении, выживании и поддержании популяции многих животных.

Исследователи взяли взрослых особей вида Aedes aegypti, также известного как комар желтолихорадочный, и подвергли их электронной музыке, чтобы посмотреть, сможет ли она работать как репеллент. 

В качестве звукового сопровождения выбрали трек Skrillex под названием Scary Monsters And Nice Sprites с одноименного альбома, так как в нем сочетаются очень высокие и очень низкие частоты. 

"У насекомых низкочастотные колебания способствуют сексуальным взаимодействиям, тогда как шум нарушает восприятие сигналов от сородичей", — утверждают ученые. 

Результаты этого необычного исследования можно назвать успешными для людей. Взрослые женские особи комаров "увлекались" треком и нападали на своих жертв позже и реже, чем при обычных условиях. В статье ученые пишут, что при проигрывании музыки случаи питания кровью наблюдались значительно реже. 

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Исследователи также обнаружили, что подверженные песне комары "реже занимались сексом", чем комары в обычных условиях.

"Наблюдение заключается в том, что такая музыка может отсрочить нападение на хозяина, сократить потребление крови и нарушить спаривание, что предоставляет новые области для развития личных защитных и контрольных средств на музыкальной основе от болезней, переносимых видом Aedes", — заключают ученые.

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Исследования, Экология, Комары, Наука, Укусы комаров.
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