Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Новости экологии: Ученые утверждают, что творчество звезды дабстепа Skrillex может защитить от укусов комаров.

Ученые провели необычное исследование, в ходе которого изучили влияние дабстеп-музыки на поведение комаров.

Если это действительно розыгрыш, то подготовлен он основательно: это исследование — часть статьи, опубликованной в журнале Acta Tropica, о которой уже успели рассказать такие издания, как BBC News, Huffington Post и The Telegraph.

Но предположим, что это не шутка. Тогда эти данные могут помочь в разработке футуристического средства на основе звука, которое поможет защититься от переносящих болезни насекомых.

Итак, согласно ученым, чтобы избежать комариных укусов, достаточно включить электронную музыку, а именно — дабстеп, а если быть еще точнее — Skrillex. Специалисты заявляют, что звук играет критически важную роль в размножении, выживании и поддержании популяции многих животных.

Исследователи взяли взрослых особей вида Aedes aegypti, также известного как комар желтолихорадочный, и подвергли их электронной музыке, чтобы посмотреть, сможет ли она работать как репеллент.

В качестве звукового сопровождения выбрали трек Skrillex под названием Scary Monsters And Nice Sprites с одноименного альбома, так как в нем сочетаются очень высокие и очень низкие частоты.

"У насекомых низкочастотные колебания способствуют сексуальным взаимодействиям, тогда как шум нарушает восприятие сигналов от сородичей", — утверждают ученые.

Результаты этого необычного исследования можно назвать успешными для людей. Взрослые женские особи комаров "увлекались" треком и нападали на своих жертв позже и реже, чем при обычных условиях. В статье ученые пишут, что при проигрывании музыки случаи питания кровью наблюдались значительно реже.

Исследователи также обнаружили, что подверженные песне комары "реже занимались сексом", чем комары в обычных условиях.

"Наблюдение заключается в том, что такая музыка может отсрочить нападение на хозяина, сократить потребление крови и нарушить спаривание, что предоставляет новые области для развития личных защитных и контрольных средств на музыкальной основе от болезней, переносимых видом Aedes", — заключают ученые.