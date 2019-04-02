Всемирный фонд дикой природы бьет тревогу из-за мертвого кита

На прошлой неделе недалеко от Сардинии был найден выброшенный на берег мертвый восьмиметровый кашалот, внутри которого было обнаружено 22 килограмма пластика. Это произошло на территории большого морского заповедника Пелагос, созданного в качестве гавани для дельфинов, китов и других морских обитателей.
Экологическая группа сообщила, что среди мусора, вынутого из желудка кашалота, были гофрированная труба для электромонтажных работ, пластиковые тарелки, пакеты, спутанная леска и упаковка от моющего средства, на которой все еще можно было прочитать штрихкод.
"Это первый случай, когда мы столкнулись с животным, в желудке которого найдено такое огромное количество мусора", - говорит Чинция Чентелегге, биолог из Падуанского университета.
Специалисты также определили, что самка кита была беременна. Ее зародыш погиб и уже находился в прогрессирующей стадии разложения. Эксперты сообщили, что животное не могло переварить кальмаров из-за большого объема проглоченного пластика, который на две трети заполнил его желудок.
Вскоре Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал к контролю пластиковых отходов в Средиземном море.
Согласно WWF, пластик - одна из самых серьезных угроз для жизни морских обитателей; за последние два года он уже убил по крайней мере пять китов вблизи берегов Европы и Азии.
Еще один кашалот погиб в прошлом декабре у итальянского острова Искья, близ Неаполя. В его желудке были обнаружены пластиковые пакеты и плотная нейлоновая нить.
WWF сообщает, что ежегодно в европейские моря выбрасывается от 150 до 500 тысяч тонн пластиковых предметов, а также от 70 до 130 тысяч тонн микропластика.
Для борьбы с этим феноменом Европейский парламент утвердил новый закон, запрещающий использование широкого спектра одноразовых пластиковых изделий, включая тарелки и трубочки. Закон вступит в силу в 2021 году.
После смерти кашалота в Пелагос министр окружающей среды Италии Серджио Коста заявил о планах предложить на этой неделе новый закон об ограничении использования пластика.
Закон позволит рыбакам привозить выловленный в море пластик на берег, где он будет должным образом утилизирован, - сейчас эта практика запрещена. Коста также пообещал, что Италия станет одной из первых стран, принявших запрет на использование одноразового пластика, и обратился к главам крупных итальянских городов и прибрежных поселков с просьбой принять меры до вступления в силу закона в 2021 году.