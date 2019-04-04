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Очерчены территории, которые представляют собой серьезные угрозы для фауны

Очерчены территории, которые представляют собой серьезные угрозы для фауны
21:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Группа ученых из Университета Хельсинки определила регионы, находящиеся под интенсивной угрозой коммерческого промысла человека.

На суше районы высокого риска встречаются на всех континентах, но особенно сконцентрированы в Азии, Северной и Южной Америке. Кроме того, районы наивысшего риска находятся в азиатских морях. Так называемые горячие точки покрывают 4,3 процента суши и 6,1 процента водной поверхности. Доктор Энрико Ди Минин (Enrico Di Minin), научный сотрудник Университета Хельсинки и ведущий автор исследования, подчеркнул, что этим нестабильным центрам необходимо как можно скорее принять соответствующие меры для обеспечения должного поведения человека.

"Мы обнаружили, что районы высокого риска содержат 82 процента всех видов, пострадавших от человеческого промысла, более 80 процентов из них находятся под угрозой исчезновения. Сейчас только 16 процентов этих регионов покрыты охраняемыми территориями на суше и только шесть процентов - в море. Кроме того, виды, которым угрожает человеческий промысел, сосредоточены в наименее контролируемых районах", - говорит ученый.

Различные цвета соответствуют высокой (красный), средней (зеленый) и низкой (синий) интенсивности нестабильного коммерческого промысла

Среди животных, которых затрагивает человеческий промысел в их среде обитания, - слоны, носороги, а также тысячи других менее известных видов, включая птиц, земноводных, рептилий, рыб, растений и беспозвоночных. Примером может служить шлемоносная птица-носорог (Rhinoplax vigil) из Юго-Восточной Азии - птица, на которую охотятся из-за ее замечательного клюва, используемого в традиционной медицине или для украшения. Газели-даме (Gazella dama) в Северной Африке угрожает никем не контролируемая охота, а многим видам акул - целенаправленная ловля.

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По словам исследователей, есть острая необходимость в расширении и эффективном управлении охраняемыми районами в этих горячих точках - наряду с широкомасштабной политикой по борьбе с неконтролируемой охотой и рыболовством. В основе таких усилий должны лежать повышение уровня осведомленности для сокращения спроса на угрожаемые виды, контроль за соблюдением законов в этой сфере и правил торговли, в том числе посредством Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися на грани исчезновения.

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Все по теме:

Фауна, Серьезные угрозы для разнообразия видов, Коммерческая угроза, Угроза коммерческого промысла человека, Опасность для животных.
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