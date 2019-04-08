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В американском заповеднике обнаружили питона рекордного размера

В американском заповеднике обнаружили питона рекордного размера
12:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости экологии: Группа исследователей обнаружила огромную самку питона при помощи радиопередатчика, закрепленного на теле самца.

В национальном парке Биг-Сайпресс (США) обнаружен пятиметровый питон. Об этом сотрудники заповедника сообщили в Facebook-группе Big Cypress National Preserve. 

Вес найденной особи составил около 63,5 килограмма, она отложила 73 яйца. На данный момент это самый крупный питон, замеченный на территории заповедника. 

Специалисты направили пресмыкающееся на исследование, чтобы тщательнее изучить поведение змей. 

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Они разрабатывают новые приспособления для ловли питонов, поскольку те представляют значительную угрозу для дикой природы.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Как правило, эти рептилии питаются млекопитающими, птицами и крупными ящерицами, заглатывая добычу целиком. Могут обходиться без пищи до 1,5 лет. Питоны опасны для человека.

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США, Экология, Животные, Питон, Питоны.
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