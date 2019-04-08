Гигантский гриб побил рекорд Украины

Новости экологии: В сети показали снимок гриба-рекордсмена, который был выращен в Украине. Его вес превышает 3,5 килограмма, что стало новым рекордом страны.

О необычном грибе в социальной сети сообщила руководитель Национального реестра Рекордов Ветрова Лана.

"Крупнейший в Украине гриб не влезает ни в одну корзину! Рекордный шампиньон весит 3820 гр, диаметр шляпки - 39 см, окружность - 114 см. Одного такого гриба хватит, чтобы накормить десяток людей! Великан выращен на грибной ферме в Киевской области", - написала она на странице в соцсети.

До этого самый большой гриб зафиксировали на одной из ферм в с. Шпитьки Киевской области. Его вес составлял почти 2 кг, а а диаметр шапки достигал 34,5 см.