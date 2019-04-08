Спасение косаток: млекопитающих выпустят из "тюрьмы" в российском Приморье

Новости экологии: Советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник сообщил, что планируется создать фонд для помощи животным, проходящим реабилитацию.

Ученые приняли решение выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в российском Приморье в дикую природу. Об этом сообщил на брифинге глава Приморья Олег Кожемяко.

Он добавил, что специалисты выберут дату, когда животных начнут отпускать. "Принято официальное решение выпустить всех животных в естественную среду. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и каких особей выпускать", - рассказал губернатор. Присутствующий на брифинге советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник сообщил, что планируется создать фонд для помощи животным, проходящим реабилитацию.

"Мы намерены создать международный фонд, который будет оплачивать все издержки, связанные с реабилитацией животных, которые пострадали в дикой природе и которые будут содержаться в центре реабилитации", - уточнил он. С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней незаконно содержится 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Суд в Приморье сначала арестовал выловленных животных, но через месяц снял арест.