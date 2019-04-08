Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Спасение косаток: млекопитающих выпустят из "тюрьмы" в российском Приморье

Спасение косаток: млекопитающих выпустят из "тюрьмы" в российском Приморье
16:27 Сегодня Телеграф www.unian.net telegraf.com.ua

Новости экологии: Советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник сообщил, что планируется создать фонд для помощи животным, проходящим реабилитацию.

Ученые приняли решение выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в российском Приморье в дикую природу. Об этом сообщил на брифинге глава Приморья Олег Кожемяко.

Он добавил, что специалисты выберут дату, когда животных начнут отпускать. "Принято официальное решение выпустить всех животных в естественную среду. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и каких особей выпускать", - рассказал губернатор. Присутствующий на брифинге советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник сообщил, что планируется создать фонд для помощи животным, проходящим реабилитацию.

Гигантский гриб побил рекорд Украины

"Мы намерены создать международный фонд, который будет оплачивать все издержки, связанные с реабилитацией животных, которые пострадали в дикой природе и которые будут содержаться в центре реабилитации", - уточнил он. С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней незаконно содержится 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Суд в Приморье сначала арестовал выловленных животных, но через месяц снял арест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приморье, Помощь, Ученые, Животные, Млекопитающие, Фонд, Косатки, Кусто, Белуги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь