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Британский натуралист выпустил фильм об изменении климата

Британский натуралист выпустил фильм об изменении климата
03:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Журналисты уже посмотрели его и говорят о том, какое сильное впечатление он на них произвел.

Восемнадцатого апреля выйдет фильм британского натуралиста Дэвида Аттенборо, который называется Climate Change — The facts ("Изменение климата — факты"). Его покажут по каналу BBC1 в прайм-тайм. Журналисты уже посмотрели его и рассказывают о том, какое влияние он на них оказал.

Фильм длится час и целиком посвящен тому, с какими последствиями изменения климата человечество сталкивается уже сейчас, и что его ждет в будущем. Ведущий приводит примеры. Два защитника природы в Кэрнсе, Австралия, анализируют, как аномальная жара прошлого года повлияла на животных. Они говорят о такой массе мертвых летучих мышей, какую только может охватить человеческий глаз. Им удалось спасти 350 летучих лисиц (род рукокрылых), но погибло при этом около 11 тысяч. По их словам, еще два таких сезона, и вид исчезнет навсегда.

Авторы фильма предостерегают: с наращиванием существующих тенденций увеличится количество штормов и дождей. Последствия видны уже сейчас. Жители острова Isle de Jean Charles стали первыми климатическими беженцами в США. Уровень воды на их родине превысил критическое значение, поэтому правительство выделило субсидии для переезда. Различные прогнозы предсказывают, что средняя температура к концу столетия увеличится на 3-6 градусов Цельсия. Это неизбежно приведет к затоплению прибрежных городов, таких как Норфолк.

Последние 20 минут документального фильма посвящены тому, что можно сделать для того, чтобы предотвратить катастрофу: альтернативным источникам энергии, снижению потребления определенных продуктов и научным инновациям в области захвата углекислого газа. Символом борьбы стала шведская школьница по имени Грета Тунберг, которая в одиночку протестовала перед зданием шведского парламента, призывая предотвратить изменение климата.

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Фильм выйдет на следующей неделе, в четверг, в 21:00 по местному времени, на канале BBC1. В начале месяца специалисты Бюро метеорологии (The Bureau of Meteorology, BOM) сообщили, что средняя температура в Австралии была на 2,13 градуса Цельсия выше долгосрочного среднего значения за март, который стал четвертым месяцем рекордной жары подряд.

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Фильм, BBC, Катастрофа, Дэвид Аттенборо, Натуралист.
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