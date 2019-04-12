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Глобальное потепление может активировать "ядерную бомбу"

Глобальное потепление может активировать "ядерную бомбу"
17:48 Сегодня Телеграф www.unian.net YouTube

Новости экологии: Полученные данные исследований показывают, насколько далеко могут распространяться последствия ядерных катастроф, таких как Чернобыль и Фукусима.

Исследование показало, что огромное количество ядерных осадков хранится в ледниках, которые начинают таять из-за глобального потепления. Ученые проанализировали 17 участков ледников и обнаружили во всех пробах радионуклиды в отложениях на поверхности льда.

Исследование охватывало Арктику, Исландию, Европейские Альпы, Антарктиду и другие районы. В некоторых случаях концентрации радиоактивного материала на порядки выше, чем в районах, где нет ледников. Полученные данные показывают, насколько далеко могут распространяться последствия ядерных катастроф, таких как Чернобыль и Фукусима, а также звучат предостережения о том, что продолжающееся изменение климата может привести к другому нежелательному последствию - повторному выбросу радиоактивного материала.

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"Исследования воздействия ядерных аварий ранее были сосредоточены на их воздействии на здоровье человека и экосистемы в населенных районах. Но есть свидетельства того, что на ледниках могут накапливаться радионуклиды до потенциально опасных уровней, - говорит одна из членов команды, Кэролайн Клэйсон из Плимутского университета в Великобритании. Цезий и америций были среди опасных радиоактивных материалов, найденных исследователями.

На швейцарском леднике Мортераш они зафиксировали наивысший уровень цезия-137 - 13 558 беккерелей на килограмм. Законный предел содержания цезия-137 в мясе, потребляемом человеком, составляет 1500 Бк/кг. Команда увидела пики в отобранных ледяных кернах, показывающие воздействие Чернобыля, а также широкомасштабные испытания ядерного оружия в 1950-х и 1960-х годах. Даже через восемь лет большая часть осадков с Фукусимы еще не образовала ледяной осадок. "Радиоактивные частицы очень легкие, поэтому, когда они попадают в атмосферу, они могут очень долго летать. Когда идет дождь, как после Чернобыля, он смывается, и это своего рода разовое событие.

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Но если идет снег, он остается на льду в течение десятилетий и затем вымывается вниз по течению", - сказала Клэйсон. Ученые пока не знают, как эти вещества могут загрязнить окружающую среду и пищевые цепочки, когда они освободятся при таянии ледников. Например, олени и их пастухи могут быть в числе первых пострадавших. Результаты исследования еще не опубликованы в научных журналах, но недавно были представлены на Генеральной Ассамблее Европейского союза геологических наук.

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