Netflix и WWF выпустили документальный эко-сериал (Видео)

Новости экологии: Создатели восьмисерийного документального проекта показали, насколько быстро возрождается природа без влияния человека. В проект попал и Чернобыль.

Две знаменитые компании - американская Netflix и Всемирный фонд природы (WWF) презентовал проект, состоящий из 8 документальных эпизодов о силе природы. Создатели охватили несколько объектов из разных уголков мира, в том числе и не забыли про украинский Чернобыль.

Факты того, что в данном регионе страны возрождаются флора и фауна, а в фотоловушки попадают табуны вымирающих животных, ходят по Сети довольно давно. И вот наконец реальная жизнь Чернобыля попала на глаза американским кинотворцам. Они, в свою очередь, реализовали очень полезный продукт под названием "Наша планета". В нем, в частности, показано, насколько оживает природа без человека. И следует сказать, что в презентационном видео нет ни одного человека. Бушующая природа, гепарды, дикие птицы и трудоголики муравьи - все снято настолько детально и реалистично, что невозможно оторвать взгляда.

Для "сочной" картинки создатели использовали современную технологию съемки в качестве 4К. И это позволило добиться максимальной детализации в кадре. Иногда пугающей, но не оставляющей равнодушным никого. Команда работала на всех континентах, в 50 странах, а съемочный процесс длился четыре года. Более 600 человек приобщились к тому, чтобы сделать документальный проект уникальным и качественным.

Главная цель, которую ставили перед собой творцы "Нашей планеты", это привлечь внимание общества к проблемам, которые сами люди и создали. По мнению организаторов, если начать действовать прямо сейчас, можно успеть исправить ситуацию, которая сложилась сейчас с нашей планетой.