У берегов ОАЭ появятся крупнейшие искусственные коралловые сады

Новости экологии: Коралловый риф будет культивирован в Оманском заливе, на побережье эмирата Фуджейра.

Искусственный коралловый риф по площади будет равен 60 футбольным полям.

Крупнейший в мире искусственный коралловый риф под названием The Fujairah Cultured Coral Reef Gardens, равный по площади 60 футбольным полям.

Соответствующее соглашение было подписано между Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и "Центром приключений Фуджейры", созданном в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.

Площадь рифа составит 300 тыс. кв м, в течение ближайших пяти лет риф населят 1,5 млн кораллов. Проект нацелен как на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, так и на привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа.