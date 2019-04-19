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В Харькове появилась краснокнижная бабочка

В Харькове появилась краснокнижная бабочка
15:19 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости экологии: Специалисты обнаружили в парке под Харьковом бабочку, занесенную в Красную книгу.

Необычна находка удивила местных ученых. Первым редкую бабочку заметил энтомолог Борис Коломоец, который выманивал представителей вида после зимней спячки, чтобы изучить их. Оказалось, что среди распространенных свое место в регионе нашла и эта исчезающая в природе бабочка.

Как оказалось, насекомое облюбовало место в Национальном природном парке под Харьковом. Специалисты подтвердили факт "проживания" шелкопряда березового. "Впервые за время существования парка подтверждено проживание здесь шелкопряда березового (Endromis versicolora) - бабочки из Красной книги Украины, которая до этого была только в проектных списках насекомых, проживающих в парке", - комментируют находку представители парка.

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Ученые обратили внимание на то, что данный вид любит смешанные леса с преобладающими в них молодыми березами. Вместе с редкой бабочкой специалисты также заметили еще восемь видов насекомых, которые раньше не обнаруживалось в здешних местах.

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Харьков, Красная книга, Ученые, Лес, Парк, Насекомое, Бабочка, Вид, Исчезающий.
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