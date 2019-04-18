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Самые крупные попугаи в мире: Какапо установили рекорд по популяции

Самые крупные попугаи в мире: Какапо установили рекорд по популяции
17:53 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото Тwitter

Новости экологии: Попугаи какапо живут только в Новой Зеландии.

Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться.

Самые толстые попугаи в мире, какапо, провели рекордный сезон размножения. Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания.

У 147 выживших особей родилось 74 птенцов. Это рекорд роста популяции какапо. Ранее максимальный рост потомства был установлен в 2016 году - тогда на свет появилось 37 птенцов.

Попугаи какапо живут только в Новой Зеландии. Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться

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Лет 50 назад считалось, что эта птица вымерла, пока в 70-х на острове Стюарт не появилось несколько десятков этих попугаев.

Этот вид попугаев считают самым толстым, потому что он может весить до 4 килограммов. А еще его называют совиным попугаем, ведь он - ночная птица. К тому же, не умеет летать.

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Какапо, Птицы Новой Зеландии, Самые толстые попугаи, Популяция попугаев.
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