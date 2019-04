Самые крупные попугаи в мире: Какапо установили рекорд по популяции

Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться.

Самые толстые попугаи в мире, какапо, провели рекордный сезон размножения. Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания.

У 147 выживших особей родилось 74 птенцов. Это рекорд роста популяции какапо. Ранее максимальный рост потомства был установлен в 2016 году - тогда на свет появилось 37 птенцов.

Попугаи какапо живут только в Новой Зеландии. Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться

I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo #takahe #NZ pic.twitter.com/qVhrRYzMiw

— Dr Andrew Digby (@takapodigs) 12 октября 2018 г.