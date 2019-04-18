Удивительная природа: крупнейшие представители насекомых

Недавно в лесах Мадагаскара обнаружены два новых вида палочников. Ученые называют их одними из самых крупных насекомых Земли. Предлагаем вспомнить, какие еще насекомые-гиганты живут на планете.