Колючие истории: зоокиперы из "Первой частной ежарни" рассказали всю правду о ежиках

О ежиных характерах, ночных дефиле, условиях содержания, вкусностях и лечении "Телеграф" узнал из первых рук основателей ПЧЕ

"Еж" от древнегреческого ἐχῖνος (echinos) переводится как "пожиратель змей", то есть ἔχις (гадюк). Это не вяжется с образом милого, хотя и колючего животного. На самом деле они обладают очень разными характерами, говорят основатели "Первой частной ежарни" Кирилл Талер и Ханна-Соломия Ураган. С 2017 года через их руки прошли сотни малых и взрослых животных. В октябре безумный сезон вікармливания ежат наконец-то закончился, появилось время поговорить о них.

О характере ежей

— Сколько у вас сейчас ежей?

Кирилл Талер: — У меня четверо взрослых. У Соломийки недавно было более 30 ежат. Мы тогда, кажется, перестали считать — их приносили по двое, трое, пятеро, даже восемь было.

Ханна-Соломия Ураган: — У меня обычно находятся ежата, которых мы раскармливаем и по возможности выпускаем в природу. Остаются ежи с неврологией, без одной или двух лапок, — те, кто в природе не выживет, сам себя не прокормит. Таким нужен дом, где они будут жить на правах домашних животных. Но хорошо, если такой еж имеет ласковый характер…

Ханна-Соломия Ураган и Кирилл Талер

— А как можно охарактеризовать характер ежей в целом?

Кирилл: — Склочный. Это дикие животные, одиночки. У них слабо развиты социальные связи. Поэтому у большинства ежей сложный характер. Впрочем, встречаются ласковые ежи-котики, которых можно держать на руках, гладить.

Но ежонок — это ребенок, по которому изначально неясно, что будет с характером. По достижении 300 граммов веса у ежа начинается пубертат: я против всего мира.

Ханна-Соломия: — Тогда уже видно, какой у ежа характер. Бывают ежи, которые уже с подросткового возраста начинают на тебя фыркать, сворачиваться в клубок, нападать, кусаться, тыкать в тебя иглами. А бывает, что тебе привозят выросшего на свободе взрослого ежа, а он — "булочка".

Маленький, но опасный – этот еж по характеру явно не относится к "булочкам"

— Я читала, что потенциальным опекунам ежей нужно быть готовым еще и к топоту по ночам.

Кирилл: — У меня из собственного опыта сформировалась теория, что есть два типа ежей. Первые, опираясь на пяточки, топают. А есть опирающиеся на коготки, они цокают. Если у вас еж второго типа – вам повезло.

О пользе городских ежей

— Киев густо заселен ежами?

Кирилл: — Достаточно. У нас было две теплые зимы подряд. И ежей стало больше.

— Почему важно спасать ежей, живущих в городе?

Кирилл: — Во-первых, это часть городской экосистемы. В Киеве они защищены законодательно, приняты соответствующие документы. В частном секторе они еще очень полезны, потому что уничтожают вредителей. Еж белогрудый, наиболее часто встречающийся в Киеве, не уничтожает урожай или овощи, не вредит растениям, он наоборот уничтожает вредителей, оберегает от нашествия мышей — они с ежами не дружат. Даже сам запах ежа не дает мышам селиться на участке у дома.

— Что делать, если человек нашел явно больного ежа или очень маленького ежонка?

Ханна-Соломия: — Если вы нашли сбитого или раненого ежа, лучше отвезти его в ветклинику. И потом, если нет других вариантов, к нам. Но консультировать мы можем в любой момент – подсказать клинику, где могут принять ежа, например.

Мне приходилось консультировать, смывая шампунь с волос, в больнице, в магазине…

Если это маленький ежонок, и мамы точно рядом нет, вы можете сами его взять домой и выкормить.

Летом на руках у Ханны-Соломии было 30 ежат, каждого из которых нужно было кормить. Самых маленьких – каждые два часа. Это был период непрерывного кормления, когда не хватало рук и сил

— Вам говорят: "Боже, здесь люди гибнут, а вы со своими ежами"?

Ханна-Соломия: — Если бы сказали, посшли бы вслед за российским кораблем. Меня можно за это ненавидеть, но я не разделяю жизнь человека и животного.

Кирилл: — Мы в начале вторжения эвакуировали своих ежей, нам помог польский приют. Есть группа европейских исследователей жизни ежей. Я написал о нашей ситуации, и люди загорелись помочь. Владелица приюта из Польши сама написала нам и предложила забрать их. Откликнулись люди из Германии.

Ханна-Соломия: — Кирилл договорился с KARG (Kyiv Animal Rescue Group), и они помогли доставить ежей к границе. Нам было ясно, что они уже не вернутся. В первые дни войны мы не знали, что будет дальше, а у нас на руках ежи. Один — с онкоболезнью, второй тоже серьезно болен, остальные — домашние "булки". Мы не знали, выживем ли сами, поэтому обрадовались возможности спасти их. Это ведь нормально.

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— Вы общаетесь с людьми, пытающимися спасать ежей. Какие самые неразумные или странные обращения были?

Ханна-Соломия: — Когда-то мне записали на диктофон дыхание ежа и просили определить, что с ним не так. Но лучше перебдить, чем недобдеть. Пусть будут вопросы типа: "Я нашла ежика посреди асфальта. Он сидит и никуда не двигается. Это нормально?"

Кирилл: – Запрос может показаться глупым, но на самом деле — максимально адекватный. Ибо, если еж посреди дня сидит на асфальте и не двигается, это точно не ОК. Его нужно напоить водичкой, посмотреть, есть ли раны. По возможности — отвезти в ветклинику.

Лечить – дорого

— Жизнь дома у человека продлевает их жизнь?

Кирилл: — На свободе еж живет от трех до пяти лет, в неволе — до 10. Но недавно в Дании в дикой природе поймали 17-летнего ежа.

— Как болеют ежи? На какие вещи следует обращать внимание, чтобы вовремя понять, что с ним что-то не так?

Кирилл: — Нехорошо, когда еж перестал за собой ухаживать, странно пахнет. Когда изменяются его стул и характер. Если начинает волочить лапку. Надо периодически заглядывать ему в рот, смотреть зубы, чтобы они не были в камне, в налете.

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— Ветеринарные услуги для ежей дорогие?

Ханна-Соломия: — Если честно, и моя собака, и еж мне лично выходят один в один. Особенно если это именно лечение болезней.

Это важная тема, потому что люди считают, что еж как-то в природе выживает, его лечить не надо. Но потому они и живут в природе 3-5 лет, имея кучу глистов и других болезней. А дома – намного дольше

Проблема в том, что не все ветеринары берутся за ежей.

Если животное было травмировано, ему как человеку может понадобиться рентген. Если свореют зубы – зоостоматолог

— Как вы понимаете, можно ли уже выпускать ежа в природу?

Ханна-Соломия: — Когда понимаем, что он в природе выживет, прокормится. Как тестируем. Берем тазик, бросаем туда живых насекомых и ежонка. К насекомым начинаем приучать, когда они достигают 150-200 граммов. Если еж отреагирует и съест насекомое – все ок, можно выпускать. А вот если не понимает, что от него хотят, ползает рядом с насекомыми или вообще просится на ручки — пока не годен. А иногда ежа так и нельзя выпускать.

Чем ближе к осени и зиме, тем больше должен быть "выпускной" вес — до 700 граммов

— Насекомые не в каждом зоомагазине продают?

Ханна-Соломия: — Иногда в магазинах можно купить, но они не везде есть. Мы заказываем в интернете кормовых насекомых. Приходят на почту, иногда доставляют под дверь.

— А какое для ежей есть суперлакомство?

Ханна-Соломия: — Кто-то в восторге от личинок. Кому-то мяско нравится, кто-то насекомых любит больше. А был еж, не обративший внимания на насекомых и ушедший есть бананчик. Бананчик, мясо, яблочко – не все будут есть.

Кирилл: — Большинство ежей любит мягкий кошачий корм.

Ханна-Соломия: — Опять-таки, не все. У меня был ежик, которому я и паштетик, и что только предлагаю — не ест. Думаю: "Ну все, умирает". Насыпаю сухого кошачьего корма — начал хрустеть.

У ежей, как и у людей, вкусы отличаются. Большинство любит мягкий кошачий корм, а кто-то выбирает "сушку" (сухой корм)

Комфортный дом для ежа

— Каким должен быть дом для ежа, чтобы ему было комфортно и безопасно?

Кирилл: — В первую очередь — безопасно. Во-первых, должны быть закрыты все лазы, щели и т.д. — еж все время должен быть в вашем поле зрения и в доступе. Еж может где-то застрять, ему там может стать плохо, а он же молчит. Кричат ежи, когда им уже совсем плохо, и упаси боже вам это услышать. Говорят, что наиболее жутко кричит козодой. Ежа я бы поставил на второе место.

Второй пункт – должен быть постоянный доступ к водичке. Третий – готовность к тому, что еж будет ходить (в туалет) там, где захочет.

— Может, приучить к лотку?

Кирилл: — Это очень тяжело. Нужно иметь много свободного времени, чтобы ходить за ежом и, как только он поднимет хвостик, хватать и нести в лоток. Я не мог найти у себя столько.

Еще есть важный момент – осторожно с отравой для тараканов. Еж обожает острые запахи и может наесться отравленной пищи. Он может съесть и наевшегося яда таракана.

Ханна-Соломия: — Ещеиз предостережений – то же, что касается и кошек – осторожно с комнатными растениями. Если они свисают до пола или стоят на полу, и еж наестся, а растение для него ядовитое…

— Если говорить о домашних животных — с котами, собаками ежи сложно уживаются?

Кирилл: — Кошки отлично уживаются с ежами, а вот собаки — посложнее. Если собака большая и у нее присутствует зооагрессия, она может ежа разорвать. Если собака небольшая и не воспринимает ежа, в доме может быть постоянный лай — "скандалы".

Ханна-Соломия: — Еще важная штука, чтобы дверь не открывалась — закрывалась сама по себе. Так как еж может пытаться проползти сквозь нее, его придавит.

Кирилл Талер с ежом редкого характера – "булочка", но в большинстве случаев не стоит рассчитывать, что у вас получится так же

Как зимовать с ежом

— Надвигается зима, когда все приличные ежи впадают в спячку. На зиму им нужны какие-то особые условия, тихий уголок, где они могут нормально "переспать" до весны?

Кирилл: — В многоквартирных домах это балкон. Обычно балкон без отопления, и для ежа это идеально. Во-первых, еж гибернирует зимой, ему это для здоровья полезно. А во-вторых, температура на балконе все же выше, чем на улице. И это не так опасно для ежа.

Ему на балконе ставится коробка, плотно прокладывается сеном и осенними листьями. Под нее можно подложить кусочек каремата.

И когда температура упадет до пяти градусов тепла, на балкон выпускают ежа. Он чувствует, что холодно, быстро находит себе гнездо и засыпает до весны. Может просыпаться раз в две-три недели – лапки размять.

Ханна-Соломия: — Мы ставим воду им постоянно.

Кирилл: — А вот еды очень мало, потому что ежу надо спать натощак.

Вес 300+ граммов – начало пубертата у ежей и время, когда еженыши становятся "выпускниками" ПЧЕ

В каких еще городах есть зоокиперы по ежам

— Есть ли в других городах те, кто занимается ежами?

Кирилл: — Есть. Но мы — единственные, кто занимается только ежами, как приют для именно ежей. А есть приюты для диких животных, где их тоже принимают.

В Киевской области, например, есть приют Натальи Поповой. Нам хотели вчера или позавчера отдать ежа, а отдали Поповой — так ближе, заявительнице страшно было ежа отправлять на такси.

В Виннице есть Саша Островский, который занимается ежами тоже. Сначала он консультировался у меня, но потом научился работать с ежами и сейчас уже полностью самостоятелен.

Под Житомиром живет зооволонтер Лена Будзинская. Она в основном по птицам, но я ей и на выпуск давал ежей, и на раскорм.

Ханна-Соломия: — В Киеве Таня Метелева тоже очень хорошо консультирует по ежам.

Кирилл: — Она специалист номер один в Украине по сфинксам, но ежей тоже подхватывает. Это я говорю о самостоятельных людях. Есть и другие, это наши филиалы — люди, которых я консультирую, и которые готовы принимать ежей. К примеру, есть такие в Одессе.

— Насколько вам нужна помощь? Зоозащитники жалуются, что на котиков, собачек, диких животных сложно собирать деньги.

Кирилл: — Сейчас у приюта нет долгов и неоплатной дыры в бюджете, нам в настоящее время хватает закрывать базовые потребности ежей. Я постоянно отчитываюсь на Facebook, что и как с ежами, публикую фото. У людей есть свои любимцы. Мы не страдаем от нехватки донатов, мы страдаем от нехватки рук. Нам тоже иногда нужен отдых, нас только двое, а отдыха нет. Например, у Соломейки ежата, большинство из которых не нужно спасать от травм и болезней, большинство нужно только рутинно вскармливать. Каждого в отдельности. Их в сезон, как помните, было больше 30.

Пушистое пузько и симпатичная мордашка – ежи не зря кажутся мимишными животными Иногда это действительно так

Ханна-Соломия: — У нас есть Facebook, который ведет Кирилл, он более формальный, с отчетами о донатах и т.д. Есть группа в Telegram, которую веду я. Она более неформальна и предназначена для людей, которые могут обсуждать и любоваться их лапками, хвостом, попой и т.д.

Но нам еще постоянно идут звонки, с которыми нужно разбираться. И хорошо, если это звонок – проконсультируйте, пожалуйста, что делать. А бывают звонки – шантаж: если вы сейчас не заберете этого ежа, то я… Шантажисты встречаются иногда у всех волонтеров.