Не любят молоко и уничтожают вредителей: топ-7 фактов и советов при встрече с ежиком

Организм ежа не усваивает коровье молоко, поэтому такое угощение может привести к гибели животного.

В киевском Парке Славы на прошлой неделе народ толпился вокруг серой колючей кучки — ежонок, чуть не дотягивающий до размера взрослого ежа, лежал распластанный на асфальте и не реагировал на окружающих. Кто-то лил ему воду прямо под нос, кто-то ахал, но что на самом деле нужно делать в таком случае? Пройти мимо – не выход.

Если ежик лежит и не обращается в клубок при приближении людей, это может быть как перегрев, так и черепно – мозговая травма. Диагноз может быть поставлен только ветеринар

Эта история закончилась хорошо. Нашёлся умный человек, который положил ежика под кусты на сырую землю и полил водичкой. Тот оклемался от теплового удара и через полчаса удрал со всех лап. А вот что делать, если перед вами ежонок, который явно не выживет без вашей помощи?

Мы выяснили у зоокиперов из "Первой частной ежарни", которые занимаются в Киеве спасением ежей, что делать в первую очередь, а чего делать нельзя.

1. Первая ошибка – ни капли молока! Забудьте о красивых картинках, где ежи наслаждаются коровьим молоком. Оно не усваивается их организмом, так что такое угощение приводит к гибели даже взрослых животных. Давайте обычную воду и корм для котят.

2. Маленького ежонка нужно согреть. Если грелки нет, берем бутылку с горячей водой, обертываем тряпкой и кладем в коробку с ёжиком. Класть животное в пустую коробку, ведро, ящик – плохая идея.

Маленького ежика важно согреть

3. Если у животного явные травмы, ранения, клещи – везем в ветеринарку. В Киеве ежей принимают клиники "Умка" и "Экзовет". Если ежик ранен, в тяжелом состоянии, зоокиперы не помогут — инструментария и препаратов, а также лекарских навыков у них нет. Так что придется принимать решение о спасении животного с врачами клиники.

4. Если животное попало в беду в труднодоступном месте, можно обратиться в Kyiv Animal Rescue Group. Это негосударственная структура, некоммерческая, неприбыльная, и донат будет уместен. Хотя они все равно приедут и спасут, если это в их силах.

5. Ежиное зооубежище в Киеве — "Первая частная ежарня" — почти всегда переполнено. Сегодня усилиями одного человека там выкармливают 30 ежат. Поэтому по возможности докормите ежика до веса 300-500 грамм дома и выпустите в лесополосу или зеленое насаждение.

Достижение 500 граммов – веская причина выпустить ежика в природу

6. Рекомендации по кормлению: ежам весом до 90 граммов следует давать кошачий или собачий заменитель молока, затем – плавно вводить паштет для котят. После вступления в вес от 150 граммов можно вводить маленькие мясные кусочки или субпродукты, порезанные кусочками и политые кипятком. И сухой корм для котят премиум/суперпремиум с маленькой крокетой. Также можно начинать вводить насекомых.

7. Выпускать ежат разрешено летом после достижения ими 300 граммов и формирования навыков охоты на живое насекомое. Осенью еж не выпускной до 500+ граммов. Зимой выпускать ежей нельзя вообще.

Если у вас есть садовый участок, подумайте о том, чтобы поселить находку у себя, потому что ежи эффективнее любых пестицидов уничтожают садовых вредителей — насекомых, грызунов, моллюсков.