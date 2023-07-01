Не люблять молоко і знищують шкідників: топ-7 фактів і порад при зустрічі з їжачком

Організм їжака не засвоює коров'яче молоко, тому таке частування може призвести до загибелі тваринки

У київському Парку слави минулого тижня народ юрмився навколо сірої колючої купки — їжаченя, котре трохи не дотягувало до розміру дорослого їжака, лежало розпластаним на асфальті і не реагувало на оточуючих. Хтось лив йому водичку перед носом, хтось ахав, але що насправді потрібно робити в такому разі? Пройти повз — не вихід.

Якщо їжачок лежить і не звертається в клубок при наближенні людей, це може бути як перегрів, так і черепно-мозкова травма. Діагноз може поставили лише ветеринар

Ця історія закінчилась добре. Знайшлась розумна людина, котра поклала їжачка під кущі на сиру землю і полила водичкою. Той оклигав від теплового удару і за пів годинки дременув з усіх лап. А от що робити, якщо перед вами їжаченя, яке явно не виживе без вашої допомоги?

Ми з'ясували у зоокіперів з "Першої приватної їжарні", котрі займаються в Києві порятунком їжаків, що робити в першу чергу, а чого робити не можна.

1. Перша помилка — жодного молока! Забудьте про красиві картинки, де їжаки насолоджуються коров'ячим молоком. Воно не засвоюється їх організмом, тож таке частування призводить до загибелі навіть дорослих тварин. Давайте звичайну воду і корм для кошенят.

2. Маленьке їжаченя потрібно зігріти. Якщо грілки нема, беремо пляшку з гарячою водою, обгортаємо ганчіркою і кладемо у коробку із їжаченям. Класти тваринку в порожню коробку, відро, ящик — погана ідея.

Маленьке їжаченя важливо зігріти

3. Якщо у тварини явні травми, поранення, кліщі — веземо у ветеринарку. У Києві їжаків приймають клініки "Умка" та "Екзовет". Якщо їжачок поранений, у важкому стані, зоокіпери не допоможуть — інструментарію і препаратів, а також лікарських навичок у них нема. Тож доведеться приймати рішення про порятунок тварини із лікарями клініки.

4. Якщо тварина потрапила в біду у важкодоступному місці, можна звернутись до Kyiv Animal Rescue Group. Це недержавна структура, некомерційна, неприбуткова, і донат буде доречним. Хоча вони все одно виїдуть і врятують, якщо це у їх силах.

5. Їжачиний зоопритулок в Києві — "Перша приватна їжарня" — майже завжди переповнений. Сьогодні зусиллями однієї людини там вигодовують 30 їжаченят. Тож за можливості, догодуйте їжачка до ваги 300-500 грам вдома і випустіть у лісосмугу чи зелене насадження.

Досягнення 500 грамів - вагома причина випустити їжачка в природу

6. Рекомендації по годуванню: їжачатам вагою до 90 грамів варто давати котячий або собачий замінник молока, потім – плавно вводити паштет для кошенят. Після набрання ваги у 150 грамів можна вводити м'ясні маленькі шматочки чи субпродукти шматочками, политі спершу окропом і сухий корм для кошенят преміум/суперпреміум з маленькою крокетою. Також можна починати вводити комах.

7. Випускати їжаченят дозволено влітку після набуття ним 300 грамів та навичок полювання на живу комаху. Восени їжак не випускний до 500+ грамів. Взимку випускати їжаків не можна взагалі.

Якщо у вас є садова ділянка, подумайте про те, щоб поселити знахідку у себе, тому що їжаки ефективніше за будь-які пестициди знищують садових шкідників — комах, гризунів, молюсків.