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Пожары на лугах в Закарпатье угрожают лесам региона

Пожары на лугах в Закарпатье угрожают лесам региона
14:34 Сегодня Телеграф Фото: za.in.ua

Новости экологии: Из-за возгорания сухой травы на лугах в регионе существует опасность возгорания лесов, утверждают спасатели.

Согласно сообщению пресс-центра ГСЧС, за прошедшие выходные сотрудникам службы удалось ликвидировать 28 пожаров сухой травы. Пламя успели потушить до того, как оно могло перекинуться на ближайшие лесопосадки. Но проблема защиты лесов остается актуальной.

Всего в период с 20 по 21 апреля было зафиксировано 44 пожара на территории Закарпатья. И более половины из них - результат "огненных уборок" и человеческая небрежность. К этим факторам в ближайшее время добавиться еще один - климатический. Согласно прогнозам погоды, скоро нас ожидает значительное потепление, что может добавить работы спасателям.

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В ведомстве акцентируют на том, что людям необходимо внимательно относится к природе и следить за своими действиями. Часто источником пожара может быть не только нарочный поджог, но и небрежно выкинутый сигаретный окурок. Сжигание сухой травы на приусадебных участках, к примеру, влечет трагические последствия. Несколько десятков случаев таких весенних "уборок" закончились фатально для самих хозяев. Жертвами необузданного огня, как правило, становятся люди преклонного возраста.

Кроме человеческих жертв, как отмечается в сообщении, постоянно гибнут маленькие зверята, прячущиеся в высокой траве. Да и самой природе наносится значительный ущерб. Поэтому лучший способ избавиться от прошлогоднего листья и травы - это обзавестись компостной ямой и сбрасывать все в нее, советуют специалисты.

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Пожар, Закарпатье, Спасатели, Лес, Трагедия, Опасность, Природа, Огонь, Служба, Трава, Луг.
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