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День Земли: всемирной эко-акции исполняется 48 лет

День Земли: всемирной эко-акции исполняется 48 лет
10:28 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости экологии: День Земли начинался с небольшой группы студентов, которую инициировал знаменитый политик Гейлорд Нельсон. Сегодня эту дату отмечают во всем мире.

Многообразные эко-акции, устраиваемые общественными деятелями и активистами в весенний период, цель которых - обратить внимание на состояние окружающей среды, и являются частью Дня Земли. Нельзя сказать, что это праздник в традиционном смысле. Скорее, субботник с чуть глубоким смыслом.

А начиналось все почти 50 лет назад. Тогда, в 70-х годах политик и общественный деятель Гейлорд Нельсон решил организовать группу студентов для реализации акций по сохранению экологии и привлечению внимания к этому вопросу. Во главе движения он поставил студент-эколога Дениса Хейса. Так как в те времена молодежь с радостью подхватывала любые активные темы, День Земли также обратил на себя окружающих. После первого удачного "флэшмоба", проведенного студентами, Нельсон провозгласил Неделю Земли.

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С тех пор традиция отмечать это событие полезной для природы акцией начала захватывать мир. При этом различные тематические мероприятия массового характера проводились не только 22 апреля, в официальный день рождения этой инициативы, но и в любой день во время весенних работ, когда погода удачная и у людей есть достаточно времени.

Существует версия, что это движение началось еще со Дня посадки деревьев в 1874 году. Тогда в американском штате Небраска министр сельского хозяйства Стерлинг Мортон подхватил идею организовать ежегодный день высадки деревьев, которую предложили на очередном заседании. Население штата положительно откликнулось на такую инициативу, и в первый раз было высажено около миллиона деревьев.

Официально весь мир приобщился к важной дате в 1990 году, когда в акциях по спасению окружающей среды участвовало 141 страна и около 200 миллионов человек. В честь 20-летия Дня Земли альпинисты из Америки, Китая и СССР вместе сошли на Эверест. И уже в 2009 году Генассамблея ООН провозгласила 22 апреля как  Международный день Матери-Земли. Следует сказать, что на протяжении всего пути студенческая инициатива переросла в сильное влияние на социум, а в американской политике начали принимать значимые законы и соглашения по сохранению экологии. Для многих знаменитостей, таких как Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, Эмма Уотсон, Орландо Блум, эко-движение стало частью жизни. Так, Леонардо Ди Каприо основал Фонд по защите экологии и приобщился к спасению бенгальских тигров.

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Некоторый период День Земли привязывали к определенной тематике. В 2015 году акции проходили под лозунгом "Пора взять инициативу в свои руки", в следующем году акции спасения природы приобщили к посадке деревьев. Также в 2016-м был подписан знаменитый и важнейший документ - Парижское соглашение по климату. В 2019 году Неделя Земли и первый ее день совпадает с предпасхальными приготовлениями. Именно в понедельник люди начинают генеральную уборку в жилищах, избавляются от лишних вещей, приводят в порядок приусадебные участки, а в многоэтажных домах соседи проводят совместные работы по уборке двора. Во всем мире проходят тематические акции по спасению исчезающих животных или обращают внимание на изменения в климате.

В этот день, 22 апреля, ученые собираются на ежегодных конференциях по всему миру, чтобы обсудить острые проблемы экологии и определить варианты решений. Страны подключаются к самой знаменитой акции - Час Земли. Любой желающий может стать ее участником, просто выключив свет и все приборы, питающиеся от электричества, на 60 минут.

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Экология, Ученые, Акция, ЭКО, Животные, Звезды, Планета, Участники, Природа, Деревья, День Земли, Час Земли.
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