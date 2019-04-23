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"За чистые обочины": черкасские подростки приобщились к всеукраинской эко-акции

"За чистые обочины": черкасские подростки приобщились к всеукраинской эко-акции
11:40 Сегодня Телеграф Фото: lis-ck.gov.ua

Новости экологии: Черкасские активисты и сотрудники лесничества собрались для того, чтобы очистить популярное среди местных жителей место для отдыха у берегов Днепра.

"За чистые обочины" - с таким девизом прошла эко-акция группы учащихся Леплявского учебно-воспитательного комплекса и сотрудников регионального лесничества в Золотоношском районе Черкасской области.

В рамках мероприятия участники смогли "зачистить" три километра береговой зоны Днепра. Сектор для генеральной уборки был выбран не случайно, ведь с приходом тепла люди любят приезжать сюда, чтобы покупаться и отдохнуть. Как сообщается в пресс-службе Леплявского лесничества, не все отдыхающие ведут себя правильно. Часто после них остается масса мусора, который разносит ветер по прилегающему лесу и заносит следы пребывания человека в воды реки.

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Вооружившись мешками для сбора отходов и перчатками, активисты убрали популярную зону отдыха, продемонстрировав этим свою сознательность и желание поддержать окружающую среду в чистоте и порядке. Традиционно в мешки попадали металлические банки из-под напитков, стекло, пластик и полиэтилен. После проведенных работ сотрудниками ведомства были установлены предупредительные знаки, призывающие не мусорить в лесах.

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Все по теме:

Экология, Черкассы, Акция, Лес, Лесничество, Защита, Активисты, Ученики, Участники, Природа.
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