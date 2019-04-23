В Украине впервые выдали каталог окружающей среды

Новости экологии: Издание каталога с описанием всех биотопов Украины - это настоящий прорыв и шаг на встречу защиты природы так, как это делают в европейских странах.

Об выпуске издания, охватывающего наименования биотопов страны, стало известно из сайта Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Заместитель министра ведомства Василий Полуйко отметил, что подобным действием мы приближаем национальные стандарты защиты природы к общеевропейским.

Разработкой издания занимались ученые. Идею реализовали благодаря проекту "Поддержка Украины в аппроксимации законодательства ЕС в сфере окружающей среды". Впервые за всю историю страны появилась возможность узнать обо всех географических зонах. "Национальный каталог включает информацию о разнообразии биотопов Украины (...). Его можно использовать в качестве источника данных для картирования каких-либо ценных природных и полуестественных и даже штучных участков земли", - объясняет замглавы ведомства.

Важность данного издания заключается в том, что это станет частью эффективного сохранения природных зон и разработки дальнейших инструментов для предупреждения исчезновения отдельных биотопов. По словам Василия Полуйка, сегодня мир терпит утраты биоразнообразия катастрофически быстрыми темпами. Поскольку европейское сообщество убедилось в недостаточной эффективности видовой охраны, в мире начали развивать концепции, которые являются базисов в направлении охраны окружающей среды.

Каталог издан как в печатном виде, так и в электронном, который можно скачать бесплатно. В ведомстве уточнили, что информация в издании базируется на данных о участках суши и водных пространств. Ранее Украина взяла на себя обязательства внедрения в законодательство принципов сохранения биоразнообразия. Формирование сети природоохраняемых территорий по принципу биотопных оселений создает условия для сохранения существующих видов и возобновление популяций исчезающих представителей флоры и фауны.