Скачать
Вторник, 23.04.2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Более 354 тыс выпускников украинских школ готовятся к ВНО 2019
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Супряга принес победу Динамо над Шахтером U-21
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх
Пасхальные забавы в Белом доме: Мелания Трамп приняла участие в играх

В Украине впервые выдали каталог окружающей среды

В Украине впервые выдали каталог окружающей среды
16:25 Сегодня Телеграф Фото: www.researchgate.net

Новости экологии: Издание каталога с описанием всех биотопов Украины - это настоящий прорыв и шаг на встречу защиты природы так, как это делают в европейских странах.

Об выпуске издания, охватывающего наименования биотопов страны, стало известно из сайта Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Заместитель министра ведомства Василий Полуйко отметил, что подобным действием мы приближаем национальные стандарты защиты природы к общеевропейским.

Разработкой издания занимались ученые. Идею реализовали благодаря проекту "Поддержка Украины в аппроксимации законодательства ЕС в сфере окружающей среды". Впервые за всю историю страны появилась возможность узнать обо всех географических зонах. "Национальный каталог включает информацию о разнообразии биотопов Украины (...). Его можно использовать в качестве источника данных для картирования каких-либо ценных природных и полуестественных и даже штучных участков земли", - объясняет замглавы ведомства.

"За чистые обочины": черкасские подростки приобщились к всеукраинской эко-акции

Важность данного издания заключается в том, что это станет частью эффективного сохранения природных зон и разработки дальнейших инструментов для предупреждения исчезновения отдельных биотопов. По словам Василия Полуйка, сегодня мир терпит утраты биоразнообразия катастрофически быстрыми темпами. Поскольку европейское сообщество убедилось в недостаточной эффективности видовой охраны, в мире начали развивать концепции, которые являются базисов в направлении охраны окружающей среды.

Каталог издан как в печатном виде, так и в электронном, который можно скачать бесплатно. В ведомстве уточнили, что информация в издании базируется на данных о участках суши и водных пространств. Ранее Украина взяла на себя обязательства внедрения в законодательство принципов сохранения биоразнообразия. Формирование сети природоохраняемых территорий по принципу биотопных оселений создает условия для сохранения существующих видов и возобновление популяций исчезающих представителей флоры и фауны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Экология, Земля, Защита, Природа, Охрана, Вид, Принцип, Каталог, Издание, Территория, Среда, Суша, Биотоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода
04 Украинцев ждут длинные выходные
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработали почти 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко в три раза
Результаты выборов: Зеленский опередил Порошенко в три раза
ГБР проводит обыск в НАБУ
ГБР проводит обыск в НАБУ
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 23 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь