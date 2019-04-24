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Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз

Таяние ледников Гренландии ускорилось почти в шесть раз
11:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Стало известно, что таяние ледников Гренландии ускоряется.

Ученые составили модель на основе данных, полученных за последние 40 лет.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, какое количество льда остров терял каждое десятилетие. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее климатологи из Университета штата Огайо показали, что наибольшая потеря льда с 2003 по 2013 год произошла в юго-западном регионе Гренландии, который в основном лишен крупных ледников. В июле прошлого года ученые даже запечатлели разрушение ледника в Гренландии. Цель новой работы заключалась в том, чтобы определить, как повышается скорость таяния ледников и как она влияет на уровень Мирового океана.

В своем исследовании авторы использовали комплексный подход и изучали высоту поверхности, скорость, поверхностный массовый баланс (SMB) 260 ледников в период с 1972 по 2018 год. По их оценкам, с 1980 по 1990 год ледники Гренландии в среднем сбрасывали 51 миллиард тонн льда в год, в то время как с 2010-го по 2018-й это число возросло до 286 миллиардов тонн в год.

По мнению одного из авторов статьи Эрика Риньо, 80-е ознаменовали переходный период, когда климат планеты начал значительно отклоняться от естественной изменчивости. Причиной тому стал антропогенный фактор.

Ученые определили, что с 1972 года Гренландия вызвала повышение уровня Мирового океана почти на 14 миллиметров, причем половина пришлась на последние восемь лет. Один миллиметр подъема равен 360 миллиардам тонн льда.

Таяние проходит неравномерно. К примеру, ледник Якобсхавн за обозначенный период потерял 323 миллиарда тонн, что уже почти соответствует одному миллиметру, а ледник Гумбольдта - 152 миллиарда тонн. Если начнут активно таять такие ледники, как Ниогальфьерфьорден (Nioghalfjerfjorden) и Захария Исстрём (Zachariae Isstrøm), то при их исчезновении уровень Мирового океана поднимется на метр.

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По мнению Риньо, причины многочисленны. Среди них - и повышение температуры, и теплые океанические воды, которые приходят из Атлантики. Он поделился собственным мнением относительно будущего:

"Поражена вся периферия Гренландии. Я особенно обеспокоен северными регионами, где наблюдается наибольшее потенциальное повышение уровня моря, и они уже сейчас быстро меняются. Мы должны принять меры как можно скорее, чтобы избежать радикальных сценариев в будущем".

До этого масштабное исследование, длившееся с 1979 по 2017 год, показало, что сегодня Антарктида теряет в шесть раз больше массы, чем 40 лет назад.

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Все по теме:

Исследования, НАСА, Гренландия, Ледники, Лёд, Таяние ледников Гренландии.
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