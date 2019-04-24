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В Гослесагентстве планируют реализовать новый эко-проект

В Гослесагентстве планируют реализовать новый эко-проект
15:23 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости экологии: Руководство Госагентства по лесным ресурсам встретилось с партнерами из Республики Сербия для обсуждения проекта адаптации лесов к зонам климата.

Вчера, 23 апреля, произошла встреча заместителя Главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимира Бондаря и руководства Офиса Международного союза охраны природы (IUCN) в Республики Сербия Борисом Эргом, а также представителем данной организации Романом Волосянчуком.

Во время встречи ее участники обсудили вопросы реализации эко-проекта в рамках Международной климатической инициативы. Так, планируется разработка стратегического видения относительно адаптации лесного хозяйства к климатическим изменениям. Так, руководство IUCN подчеркнуло, что ранее с украинской стороной были очерчены направления, по которым будет разрабатываться международный проект.

"Проблема изменения климата касается всех. И мы бы хотели более детально изучить ситуацию в Украине и вместе отыскать пути решения и адаптации", - заметил Борис Эрг. Также он добавил, что данный проект еще ожидает на согласование в Министерстве экологии. В общем, программа разработки данной инициативы рассчитана на семь лет.

С украинской стороны замглавы Госагентства сказал, что страна нуждается в поддержке заграничных партнеров в направлении реализации подобных экологических инициатив. В частности, данного проекта по адаптации лесов к климатическим переменам. "Украина находиться в разных климатических зонах, соответственно, и подходы должны быть разными. Изменение климата значительно влияет на состояние лесов. Это и увеличение количества пожаров на востоке страны, и массовое высыхание лесов на Полесье", - утверждает Владимир Бондарь. По его словам, украинские специалисты пытаются побороть данные проблемы, но нужна поддержка международного сообщества.

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В ведомстве акцентируют на том, что проект будет включать ряд мероприятий, таких как разработка и внедрение инновационной информационной платформы для мониторинга лесов Украины, будет разработана оценка уязвимости лесных экосистем и анализ изменений. С помощью полученных данных ученым удастся разработать эффективную стратегию адаптации к меняющимся климатическим условиям и соответствующий план действий. Вместе с этим готовятся изменения к законодательной базе относительно адаптации лесных массивов к зонам климата и их восстановления.

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Сербия, Экология, Проект, Лес, ЭКО, Программа, Партнеры, Система, Зона, Меры, Министерство, Госагентство, Климат. Адаптация.
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