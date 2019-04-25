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Популяция морских животных исчезает быстрее, чем популяция наземных

Популяция морских животных исчезает быстрее, чем популяция наземных
20:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Глобальное потепление привело к исчезновению вдвое большего числа видов, обитающих в океане, чем видов, обитающих на суше.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, большая уязвимость морских существ, в свою очередь, может значительно повлиять и на человеческие сообщества, которые полагаются на рыбу и моллюсков в качестве пищи и экономической деятельности.

Примечательно, что это первое исследование, в котором сравниваются чувствительность хладнокровных морских и наземных видов к потеплению и их способность находить убежище от жары, оставаясь в своих обычных местах обитания. Авторы тщательно изучили почти 400 видов по всему миру - от ящериц и рыб до пауков. Они рассчитали безопасные условия для 88 морских и 294 наземных видов, а также самые низкие температуры, доступные каждому виду в наиболее жаркие сезоны. Из морских видов, которые специалисты изучали, 56 процентов испытали сокращение мест обитания из-за глобального потепления - по сравнению с 27 процентами наземных видов.

"Мы обнаружили, что во всем мире морские виды искоренялись из своих привычных мест обитания из-за повышения температур вдвое чаще, чем наземные виды. Результаты показывают, что усиленные меры по сохранению будут необходимы, если люди продолжат использовать океан как ресурс для поддержания благосостояния, питания и экономической деятельности", - говорит доцент кафедры экологии, эволюции и природных ресурсов Университета Ратгерса и ведущий автор исследования Малин Пински (Malin Pinsky).

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Исследователи обнаружили, что морские виды в среднем с большей вероятностью живут на грани опасно высоких температур. Кроме того, многие наземные животные могут прятаться от жары в лесах, затененных областях или под землей - эта роскошь недоступна многим морским животным. Некоторые рыбы, конечно, могут перемещаться по направлению к более прохладным водам, но для других эти тепловые убежища недоступны, так как более холодные районы расположены слишком далеко либо среда обитания на мелководье вдоль континентальных шельфов часто прерывается.

Это может повлиять на жителей развивающихся стран, которые сильно зависят от рыбы как ежедневного источника пищи. Так, летняя камбала (Paralichthys dentatus) в поисках более прохладной воды зашла настолько далеко, что оказала большое влияние на рыболовство: рыбакам пришлось проплывать на 965 километров дальше на север, чтобы поймать этот вид.

Потеря популяции может истощить генетическое разнообразие видов, иметь каскадное воздействие на хищников и добычу и изменить экосистемы, приносящие пользу человеку. В исследовании отмечается, что в древности случаи вымирания зачастую концентрировались в определенных широтах и конкретных экосистемах, когда климат быстро менялся. Дальнейшее потепление может спровоцировать потерю большего количества привычных мест обитания для морских видов.

По словам ученых, результаты их исследования довольно ошеломляющие - отчасти потому, что последствия изменения климата для жизни океана практически игнорировались всего десять лет назад.

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"Понимание того, какие виды и экосистемы будут сильнее всего затронуты потеплением и последствиями изменения климата, имеет важное значение для проработки мер по сохранению биоразнообразия", - утверждают специалисты.

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Популяция, Исчезновение видов, Nature, Морские животные, Наземные животные.
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