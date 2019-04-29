Полярники вернулись в Украину с новыми исследованиями

Новости экологии: В течении двух месяцев пребывания на полярной станции ученые провели ряд непрерывных исследований, собирая данные об изменении климата.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, 25 апреля прибыли 26 участников-"сезонников" экспедиции. Они изучали климатические изменения на станции "Академик Вернадский".

Впервые за последние 20 лет группа ученых в таком количестве проводила сбор метеорологических данных на полярной станции. Участников поделили на два табора, где первому было поручено собрать некие образцы, которые теперь будут изучать в Украине. Биологи из первой команды собирали данные о наземных растениях Антерктиды и заселение пингвинами местных территорий. Такие исследования позволят получить свежую информацию об изменениях климата в полярной зоне. Также был введен морской мониторинг, который поможет изучить процессы "цветения" океана и особенности его загрязнения. Остальные ученые из первой подгруппы изучали ледники и горные породы.

Вторая команда исследователей взяла на себя миссию модернизации станции. Инженеры проводили масштабные ремонтные работы и, как отмечают в ведомстве, на это было выделено 35 млн грн. Столь масштабные работы проводятся впервые со времен передачи станции Украине. "Следующий год для нас символический, поскольку это год 200-летия со дня открытия Антарктиды. И наша цель, чтобы к 2020 году станция "Вернадский" была полностью обновлена и соответствовала мировым стандартам, чтобы могла конкурировать с другими станциями как в вопросах работы исследователей с разных стран мира, так и приема туристов", - обозначила министр образования Лилия Гриневич.

В будущем планируется создать 3-D тур по новой отремонтированной станции, а после проведения реконструкции следующие десять лет ученые могли заниматься исследованиями, не перебивая работы для проведения ремонтов.