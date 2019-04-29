Скачать
Понедельник, 29.04.2019
"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США
"Си Бриз-2019": в Черном море пройдут совместные учения Украины и США
Рева объяснил, почему на Донбассе не все получают украинскую пенсию
Рева объяснил, почему на Донбассе не все получают украинскую пенсию
Луческу извинился за слова о Лобановском
Луческу извинился за слова о Лобановском
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияло на северных оленей

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияло на северных оленей
09:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Это крупнейшие из сухопутных млекопитающих, постоянно живущие на столь высоких широтах, не слишком далеко от Северного полюса.

Изменения климата вызывают оледенение пастбищ Шпицбергена и вынуждают местных оленей питаться морской капустой.

Шпицбергенские Rangifer tarandus platyrhynchus — представители самого северного, мелкого и коротконогого подвида северных оленей, эндемичного для островов архипелага Шпицберген. Они обитают здесь уже несколько тысяч лет и великолепно адаптировались к экстремальным условиям, однако в последние годы из-за глобальных изменений климата им приходится адаптироваться к совершенно новым условиям. 

Так, в статье, опубликованной в журнале Ecosphere, Браге Хансен (Brage Hansen) и его коллеги из Норвежского университета наук и технологий в Трондхейме сообщают о неожиданных переменах в диете северных оленей Шпицбергена. Поначалу авторы заметили животных, питающихся непосредственно на берегу океана, что для них весьма необычно. Отобрав образцы фекалий, ученые подтвердили свои догадки: в них обнаружились изотопы серы, углерода и азота, характерные для водорослей — прежде всего ламинарий, "морской капусты", растущей здесь в изобилии. 

По-видимому, расширение диеты северных оленей Шпицбергена связано со стремительным потеплением и увлажнением климата этих островов. Повышенная температура и влажность приводят к возникновению на снегу плотной и твердой корки льда, из-за которой животным становится затруднительно добираться до обычных мхов, лишайников и растений. Подобные "запертые льдами" пастбища нередко приводят к серьезным колебаниям популяций северных оленей и вынуждают их совершать особенно далекие миграции. Однако жителям Шпицбергена такие переходы недоступны, что и заставило их восполнять часть недостающей пищи из нового источника — моря.

Статусные любимцы: самые дорогостоящие животные в мире

Расширение "ледяных полей" Шпицбергена ученые подтвердили по данным спутниковых наблюдений. Вместе с тем они подчеркивают, что переход оленей на водоросли нельзя назвать полным. Они не способны выжить целиком на такой диете и каждый день перемещаются между доступными пастбищами внутри островов и берегом, полным ламинарий. Кроме того, животным еще предстоит адаптировать свое пищеварение к этой непривычной, исключительно соленой пище.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Олени, Северный полюс, Северные олени, Пригода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
03 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
04 Во Львове аноним "заминировал" сразу семь храмов
05 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ООС: Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Рецепт дня: сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)
Рецепт дня: сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь