Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияло на северных оленей

Новости экологии: Это крупнейшие из сухопутных млекопитающих, постоянно живущие на столь высоких широтах, не слишком далеко от Северного полюса.

Изменения климата вызывают оледенение пастбищ Шпицбергена и вынуждают местных оленей питаться морской капустой.

Шпицбергенские Rangifer tarandus platyrhynchus — представители самого северного, мелкого и коротконогого подвида северных оленей, эндемичного для островов архипелага Шпицберген. Они обитают здесь уже несколько тысяч лет и великолепно адаптировались к экстремальным условиям, однако в последние годы из-за глобальных изменений климата им приходится адаптироваться к совершенно новым условиям.

Так, в статье, опубликованной в журнале Ecosphere, Браге Хансен (Brage Hansen) и его коллеги из Норвежского университета наук и технологий в Трондхейме сообщают о неожиданных переменах в диете северных оленей Шпицбергена. Поначалу авторы заметили животных, питающихся непосредственно на берегу океана, что для них весьма необычно. Отобрав образцы фекалий, ученые подтвердили свои догадки: в них обнаружились изотопы серы, углерода и азота, характерные для водорослей — прежде всего ламинарий, "морской капусты", растущей здесь в изобилии.

По-видимому, расширение диеты северных оленей Шпицбергена связано со стремительным потеплением и увлажнением климата этих островов. Повышенная температура и влажность приводят к возникновению на снегу плотной и твердой корки льда, из-за которой животным становится затруднительно добираться до обычных мхов, лишайников и растений. Подобные "запертые льдами" пастбища нередко приводят к серьезным колебаниям популяций северных оленей и вынуждают их совершать особенно далекие миграции. Однако жителям Шпицбергена такие переходы недоступны, что и заставило их восполнять часть недостающей пищи из нового источника — моря.

Расширение "ледяных полей" Шпицбергена ученые подтвердили по данным спутниковых наблюдений. Вместе с тем они подчеркивают, что переход оленей на водоросли нельзя назвать полным. Они не способны выжить целиком на такой диете и каждый день перемещаются между доступными пастбищами внутри островов и берегом, полным ламинарий. Кроме того, животным еще предстоит адаптировать свое пищеварение к этой непривычной, исключительно соленой пище.