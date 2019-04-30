Скачать
Вторник, 30.04.2019
"Паспортизация ОРДЛО": МИД Украины обратился к международным партнерам
"Паспортизация ОРДЛО": МИД Украины обратился к международным партнерам
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Суперлига назвала всех лауреатов сезона
Суперлига назвала всех лауреатов сезона
Какая стоимость продуктов по состоянию 30 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 30 апреля 2019 года

В американском зоопарке родился особенный носорог после искусственного оплодотворения

В американском зоопарке родился особенный носорог после искусственного оплодотворения
17:57 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: www.unian.net

Новости экологии: Носорог стал первым ребенком для 7-летней Акуты.

В зоопарке американского штата Майами родился редкий индийский носорог после искусственного оплодотворения.

Об этом заявил сам зоопарк и подчеркнул, что носорог является первым в своем виде, который появился вследствие вызванной овуляции и искусственного оплодотворения.

Носорог стал первым ребенком для 7-летней Акуты. Работники зоопарка надеялись на ее естественное размножение с нынче 18-летним носорогом Суру, впрочем, после нескольких "неудачных попыток" специалисты организации по размножению и сохранению SEZARC в январе 2018 начали процесс искусственного оплодотворения.

"Это очень редкое рождение важно не только для зоопарка Майами, оно чрезвычайно важно для международных усилий для сохранения здоровой популяции этого сверхчувствительного вида под наблюдением человека", - отметили в зоопарке.

Пол новорожденного животного пока неизвестен. По словам работников зоопарка, у обоих животных "все хорошо" после родов. Впрочем, они смогут больше узнать об их состоянии уже после обследования ветеринаров. Их допустят к животным, когда убедятся, что детеныша можно безопасно забирать от матери, которая его " хорошо защищает". "Очень важно, чтобы мать и детеныш смогли установить связь, который может быть вызовом для животного, что становится мамой впервые", - отметили в зоопарке. Зоопарк называет рождения носорога "большой победой" для сохранения вида. По данным Международного фонда носорогов, индийских носорогов осталось около 3500 в мире. Беременность животных длится 15-16 месяцев, рожают одного детеныша каждые 2-3 года.

Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияло на северных оленей

в прошлом году активисты и зоологи инициировали сбор средств на процедуру искусственного оплодотворения для редкого вида носорогов, который находится на грани вымирания. В мире осталось всего три особи северных белых носорогов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Носороги, Зоопарк в Майами, Искусственное оплодотворения, Носорог Суру, SEZARC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
02 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
05 Названы полезные свойства петрушки, о которых вы даже не знали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины
Зеленский избран президентом Украины
Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде: объявлен оранжевый уровень опасности
Украинцев предупредили о непогоде
Выборы 2019 второй тур: как голосовали в областях
Выборы 2019 второй тур: как голосовали в областях
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.04 - 28.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь