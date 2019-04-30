В американском зоопарке родился особенный носорог после искусственного оплодотворения

Новости экологии: Носорог стал первым ребенком для 7-летней Акуты.

В зоопарке американского штата Майами родился редкий индийский носорог после искусственного оплодотворения.

Об этом заявил сам зоопарк и подчеркнул, что носорог является первым в своем виде, который появился вследствие вызванной овуляции и искусственного оплодотворения.

Носорог стал первым ребенком для 7-летней Акуты. Работники зоопарка надеялись на ее естественное размножение с нынче 18-летним носорогом Суру, впрочем, после нескольких "неудачных попыток" специалисты организации по размножению и сохранению SEZARC в январе 2018 начали процесс искусственного оплодотворения.

"Это очень редкое рождение важно не только для зоопарка Майами, оно чрезвычайно важно для международных усилий для сохранения здоровой популяции этого сверхчувствительного вида под наблюдением человека", - отметили в зоопарке.

Пол новорожденного животного пока неизвестен. По словам работников зоопарка, у обоих животных "все хорошо" после родов. Впрочем, они смогут больше узнать об их состоянии уже после обследования ветеринаров. Их допустят к животным, когда убедятся, что детеныша можно безопасно забирать от матери, которая его " хорошо защищает". "Очень важно, чтобы мать и детеныш смогли установить связь, который может быть вызовом для животного, что становится мамой впервые", - отметили в зоопарке. Зоопарк называет рождения носорога "большой победой" для сохранения вида. По данным Международного фонда носорогов, индийских носорогов осталось около 3500 в мире. Беременность животных длится 15-16 месяцев, рожают одного детеныша каждые 2-3 года.

в прошлом году активисты и зоологи инициировали сбор средств на процедуру искусственного оплодотворения для редкого вида носорогов, который находится на грани вымирания. В мире осталось всего три особи северных белых носорогов.