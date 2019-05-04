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Борьба с глобальным потеплением: МВФ предлагает ввести налог на углекислый газ

Борьба с глобальным потеплением: МВФ предлагает ввести налог на углекислый газ
21:39 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости экологии: МВФ хочет "обложить" весь мир налогом на углекислый газ.

Чтобы сократить к 2030 году выбросы в атмосферу двуокиси углерода на треть, Международный валютный фонд считает необходимым введение по всему миру налог на такие выбросы.

Об этом сообщает DW.

"Международный валютный фонд (МВФ) высказался за идею ввести налог на выбросы двуокиси углерода в воздух. Об этом говорится в докладе МВФ, обнародованном в пятницу, 3 мая. Чтобы воплотить в жизнь цели Парижского климатического соглашения, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода к 2030 году необходимо сократить на одну треть, а также ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов США, объяснили глава МВФ Кристин Лагард и директор по фискальной политике организации Витор Гаспар", - говорится в сообщении.

По словам Лагард и Гаспара, растет консенсус относительно того, что налогообложение является "наиболее эффективным инструментом" для ограничения использования ископаемых видов топлива и связанных с ним выбросов двуокиси углерода. Кроме этого, налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время налогообложения в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь различное влияние на уровень выбросов углекислого газа.

Так, в Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30 процентов. То же самое касается Индии и Южной Африки, где энергия преимущественно производится из угля. В странах, использующих энергию из других источников, налог приведет к снижению вредных выбросов только на 10 процентов.

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Как сообщалось, цель климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году, - не допустить повышения средней мировой температуры более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Согласно опубликованному в октябре 2018 года спецдокладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

Если уровень выбросов СО2 не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад, говорится в исследовании, опубликованном 10 декабря 2018 года в журнале Национальной академии наук США (PNAS). Это может привести к сильному подъему уровня мирового океана и другим изменениям.

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МВФ, Налог, Глобальное потепление, Углекислый газ.
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