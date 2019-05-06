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В экоинспекции собираются судиться с предприятием по изготовлению бумаги

В экоинспекции собираются судиться с предприятием по изготовлению бумаги
10:49 Сегодня Телеграф Фото: www.unian.net

Новости экологии: В Госэкоинспекции Хмельницкой области недовольны качеством выполнения местным предприятием условий договора на специальное водоиспользование.

Как сообщается на сайте экологической инспекции Украины, в Хмельницкой области была произведена внеплановая проверка предприятия по изготовлению бумажных изделий. В результате ревизии были обнаружены нарушения условий сотрудничества с ведомством.

Так, в процессе инспектирования местных водоемов был обнаружен факт несанкционированного сброса в реку Хомора сточных вод, уровень которых превышен допустимого объема сброса загрязняющих веществ с очистных сооружений предприятия. Это стало причиной для подачи административного иска со стороны регионального отделения Государственной экологической службы в Хмельницкий окружной суд с требований остановить деятельность компании-нарушителя.

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Ранее в ведомстве были подведены итоги трехлетней деятельности завода и проведенных проверок в течении этого периода. С 2016 года Полонянским отделением районной прокуратуры ведется досудебное расследование по признакам незаконного загрязнения двух местных рек, что является нарушением ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украниы. Также был подан иск на аннулирование разрешения на специальное водоиспользование, но решением Волынского окружного админсуда 2018 году в удовлетворении иска было отказано без учета позиции природоохранных органов.

По состоянию на сегодня все существующие кассационные жалобы от экоинспекции на деятельность предприятия приняты на рассмотрение Верховным Судом и решается вопрос о назначении дела о рассмотрении его на судовом заседании.

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Экология, Суд, Закон, Производство, Договор, Загрязнение, Хмельницкий, Воды, Нарушение, Предприятие, Бумага, Условия, Случь, Сток, Хомора, Речка.
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