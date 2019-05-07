Доклад ООН: Природа гибнет с беспрецедентной скоростью

Новости экологии: Нынешний доклад стал первым подобным документом с 2005 года, и сейчас представляет собой самую полную оценку состояния биоразнообразия в истории исследований.

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемам, основанная под эгидой ООН, опубликовала доклад, в котором говорится о беспрецедентном упадке природы в результате человеческой деятельности и изменения климата.

Об этом рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

“Около одного миллиона видов под угрозой исчезновения, и природа приходит в упадок с беспрецедентной скоростью. Амфибии, кораллы и морские млекопитающие среди видов, которые оказались в наибольшей опасности”, - отметил он.

Представитель генсека ООН добавил, что документ выделяет пять основных факторов негативных природных изменений. Сильнее всего сказываются на окружающей среде изменения в наземном и морском природопользовании, дальше идет прямая эксплуатация организмов, изменения климата, загрязнение воздуха и инвазионные чужеродные виды.

“Ухудшение ситуации будет иметь тяжелые последствия для людей во всем мире. Нынешние мировые усилия по противодействию этим угрозам недостаточны. Необходимы трансформативные изменения для защиты и восстановления природы”, - указал Дюжаррик.

Презентуя доклад в Париже, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай отметила, что его выводы являются “предупреждением для мира”.

“После публикации этого доклада никто больше не будет иметь права сказать “мы не знали”... Мы просто не можем дальше продолжать разрушать многообразие жизни. Это наша ответственность перед будущими поколениями“, - подчеркнула Азулай.

Работа над докладом продолжалась три года и стоила около $2,4 млрд. В ее основу легли 15 тысяч источников, причем впервые учитывались знания коренных народов, их проблемы и приоритеты.

В докладе рассматриваются все наземные экосистемы (кроме Антарктики), океаны и внутренние водные ресурсы - точнее, изменения, которые они претерпели за последние 50 лет, влияние этих перемен на экономику, уровень жизни, продовольственную безопасность, а также влияние торговли и других глобальных процессов на биоразнообразие.

Доклад указывает, что 75% сухопутной окружающей среды и 66% морской среды “серьезно изменены” человеческой деятельностью. Ежегодно в мире добывается около 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов - это вдвое больше, чем в 1980 году.

В целом под угрозой исчезновения находится до 1 миллиона биологических видов, многие из них - уже в течение следующих десяти лет. Сейчас на Земле около 8 млн видов, из них 5,5 млн - насекомые. Вымирание также грозит 40% видов амфибий, 33% кораллов, более трети всех морских млекопитающих.

На этом фоне среднее повышение уровня океанов за последние два десятилетия составляет более 3 мм в год. Выбросы, вызывающие парниковый эффект выросли на 100% с 1980 года, вызвав повышение глобальной температуры минимум на 0,7°C, констатируется в докладе.