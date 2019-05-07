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Климатические изменения повышают риск развития "банановой болезни"

Климатические изменения повышают риск развития "банановой болезни"
09:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Изменения влажности и температуры повысили риск возникновения черной сигатоки в Латинской Америке и Карибском бассейне более чем на 44% за последние 50 лет.

Изменение климата повысило риск развития грибкового заболевания, которое уничтожает банановые культуры.

Это показало исследование, проведенное Университетом Эксетера. Результаты будут опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Болезнь черная сигатока появилась в Азии в конце XX века и не так давно смогла проникнуть в Латинскую Америку и Карибский бассейн. Это случилось благодаря развитию международной торговли и увеличению производства бананов. 

Черная сигатока поражает широкий спектр банановых растений. Ее вызывает гриб Pseudocercospora fijiensis, который распространяется по воздуху благодаря спорам. Он заражает листья банана и вызывает повреждение и гибель клеток растения, когда на них попадает свет. 

"Черная сигатока вызвана грибком (Pseudocercospora fijiensis), жизненный цикл которого сильно зависит от погоды и микроклимата, — говорит доктор Даниэль Беббер, один из авторов работы. — Это исследование показывает, что изменение климата в исследуемых нами регионах создало благоприятные условия для прорастания и роста спор черной сигатоки. Несмотря на общий рост риска развития этой болезни в обследованных нами районах, более сухие условия в некоторых частях Мексики и Центральной Америки снизили риск заражения". 

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Исследование объединило экспериментальные данные по инфекциям черной сигатоки за последние 60 лет. В исследовании не предпринималось попыток предсказать потенциальное воздействие будущего климата на распространение опасного грибка. Другие исследования предполагают, что сухой климат может снизить риск развития черной сигатоки, но это также снизит доступность воды для самих банановых растений. 

Черная сигатока — не единственная угроза банановым растениям. Смертельной для них ученые также считают грибок рода Fusarium, который уже поразил банановые плантации Азии, Африки и Австралии.

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Экология, Климат, Бананы, Климатические изменения, Банановая болезнь.
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