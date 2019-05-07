Во Франковске перерабатывают отходы в биотопливо

Новости экологии: На территории мусорной свалки, находящейся вне города, действует современная биогазовая установка, которая перерабатывает отходы в топливо.

Мощность установки - более 600 кВт, и за одни сутки она способна переработать около 10 тысяч тонн газа. На выходе установка генерирует 11 тис. кВт*часов электрической энергии.

Подключили биогазовую машину еще два года назад. За истекший период установку успели усилить сортировальными линиями и шредером для измельчения крупногабаритного мусора. Положительными сторонами перехода на подобные методы переработки мусора являются безопасность на свалках и сокращение уровня опасного газа - СО2 в атмосфере.

В Госагентстве по энергоэффективности подчеркивают преимущества использования биоустановок для производства альтернативных видов топлива. Так, в ведомстве заметили увеличение популярности данного рода методов переработки мусора. К первому полугодию 2019 года таких автоматизированных биогазовых мощностей установлено более чем 50 МВт по всей стране. это в три раза больше по сравнению с показателями 2015 года, сообщается на сайте ведомства.

Также директор Госагентства Сергей Савчук подчеркивает, что с внедрением "зеленого" тарифа и перехода на производство биотопливо страна стала более привлекательной для инвесторов. Общество при этом получило дополнительные возможности по переработке мусора. Принятие Парламентом законопроекта относительно внедрения системы аукционов сохраняет действие "зеленого" тарифа на топливо из биогаза, говориться в сообщении на сайте.