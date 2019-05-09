В Магдебурском зоопарке впервые показали младенца-носорога редкого вида: фото

Новости экологии: Первые фото новорожденного малыша появились на сайте Магдебурского зоопарка.

В зоопарке Магдебурга впервые показали посетителям и журналистам крайне редкое животное - новорожденный детеныш черного носорога. Он появился на свет 28 апреля, и сейчас крошке менее двух недель.

В ближайшее время в зоопарке планируют открыть внутренний вольер, чтобы все желающие смогли посмотреть на младенца-носорога редкого вида и его маму.

Маленький носорог родился преждевременно, однако сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Малыш освоился в зоопарке, к тому же у него сложились теплые отношения с мамой, поэтому работники зоопарка больше не волнуются за детеныша. Имя черному носорогу пока не придумали.

Черные носороги - редкие животные, их общая численность не превышает трех с половиной тысяч. Взрослые животные обычно весят до полутора тонн.

Как сообщалось ранее, в интернете периодически можно увидеть фотографии, изображающих крохотных "бегемотиков", сидящих на руках у людей. На самом деле, карликовые бегемоты действительно существуют, но весят они порядка 200 кг, так что на руках такое животное точно долго не удержишь. На самом деле на этих картинках изображены лысые морские свинки.