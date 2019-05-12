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Австралийские зоозащитники бьют тревогу: Коалы могут вымереть в обозримом будущем

Австралийские зоозащитники бьют тревогу: Коалы могут вымереть в обозримом будущем
20:28 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Коалы рискуют стать "функционально вымершими" животными.

Королевские дятлы, черные носороги, морские коровы — это далеко не весь список животных, истребленных по вине человека. К сожалению, из-за вырубки лесов и охоты эта перечень продолжает пополняться, и спустя несколько десятков лет в него могут попасть даже безобидные коалы. На днях представители Австралийского фонда защиты этих животных объявили, что во всей Австралии осталось всего лишь 80 000 коал. Это критическое значение, из-за которого их уже сейчас можно отнести к "функционально вымершим" животным.

Количество коал в разных уголках мира значительно сокращается — это факт. Причин сокращения их популяции действительно много, и главными из них являются вырубка эвкалиптовых лесов, болезни и климатические изменения. Этих животных довольно сложно обнаружить, поэтому эксперты все еще не могут назвать их точное количество в разных австралийских штатах. Если не предпринять меры по их защите, их популяция может упасть ниже критического уровня и они не смогут производить новое потомство.

Термин "функционально вымерших" описывает сразу несколько опасных ситуаций. Во-первых, он обозначает, что из-за сокращения популяции животное уже перестало играть существенную роль в экосистеме. Когда-то эта ситуация приключилась с австралийскими собаками динго — в некоторых регионах их стало настолько мало, что они перестали влиять на окружающую среду даже будучи хищниками. О каком влиянии можно говорить в случае с безобидными коалами? Их численное количество в этом деле очень важно.

Во-вторых, из-за сокращения своего численного количества коалы могут перестать размножаться. Некоторые популяции, живущие вблизи городов, уже страдают от инбридинга — скрещивания в рамках близкородственных особей. Это непременно ведет к уменьшению генетической изменчивости, что сильно угрожает жизнеспособности животных.

В-третьих, численность коал постоянно сокращается из-за вырубки лесов. Также было замечено, что в районах Квинсленда и Нового Южного Уэльса коалы особенно подвержены воздействию экстремальных климатических явлений, таких как засухи — в итоге их популяция сократилась на пугающие 80%.

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Точно ответить на вопрос о том, сколько коал осталось в мире невозможно, потому что эти животные обитают в самых разнообразных местах, начиная от городских местностей и заканчивая окрестностями небольших деревень. Тем не менее в 2016 году группа из 15 экспертов выявила тренды популяции коал в четырех штатах Австралии. По их расчетам, их общее количество составило 329 000 особей, а за последнее три поколения их популяция сократилась на 24%.

Несмотря на то, что уязвимость коал была выявлена еще в 2012 году, особо действенных мер по их защите предпринято не было. Основной причиной их вымирания до сих пор является вырубка лесов, и если их не восстановить и не расширить, пугающая тенденция будет продолжаться.

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Австралия, Окружающая среда, Вымирание, Коалы, Вырубка лесов.
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