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Здания Трампа могут оштрафовать на миллионы долларов в год

Здания Трампа могут оштрафовать на миллионы долларов в год
15:09 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости экологии: Из-за нарушения климатических правил здания Трампа будут оштрафованы в случае, если до 2030 года тенденция к выбросам опасных веществ на объектах сохраниться.

Бизнес-империя Дональда Трампа находиться под угрозой миллионных штрафов. Все потому, что здания ежегодно выделяют критическое количество вредных веществ, что противоречит новым правилам Нью-Йорка.

Как сообщается в одном международном издании, под штрафные санкции попадают восемь объектов. Сегодня они не соответствуют правилам, разработанным в рамках инициативы по сокращению уровня парниковых газов в атмосфере. В дальнейшем все эти здания будут оштрафованы более чем на 2 миллиона долларов в год, если к 2030 году ситуация не измениться к лучшему. Компании-владельцу строений теперь нужно подумать над мерами по улучшению их экологичности.

В городских властях заявляют, что здания-"нарушители" выкачивают почти 30 тысяч тонн согревающих газов. Если перевести в наземное понятие, то это равно 5,8 тысячам автомобилей. Особую вредность составляют Башня Трампа на пятой авеню и знаменитое Здание Трампа на Уолл-стрит.  Но как заявляют чиновники, рекордсменом по уровню опасности экологии остается трамповский Интернациональный отель, размещенный в районе Центрального парка. Его собираются оштрафовать на более чем 8,5 млн долл. в год.

Чтобы повлиять на владельцев экологически "вредных" зданий, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио поддержит митинг у стен Башни Трампа, который должен состояться в понедельник. "Президент Трамп, вы на виду. Ваши загрязняющие здания являются частью проблемы. Сократите свои выбросы или заплатите цену", - заявил мэр города.

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Наложение штрафов стало результатом принятых изменений в апреле этого года, которые направлены на сокращение выбросов и негативно влияющих на климат. Теперь почти 50 тысяч зданий по всему Нью-Йорку обязывают сократить количество выбросов на 40% либо же платить ежегодный штраф. Главной целью городских властей в борьбе за улучшение экологии является снижение уровня выбросов парниковых газов на 80% от показателя 2005 года. К такому результату в мэрии планирую прийти к 2050 году.

По словам чиновников, руководство, отвечающее за деятельность зданий Трампа, пока опирается климатическим инициативам города. Представители бизнес-империи Трампа пока не дали никаких комментариев по поводу наложения штрафов за превышения допустимой нормы выбросов в атмосферу.

Согласно данных Международного энергетического агентства, больше трети мирового потребления энергии приходится на строительство и эксплуатацию зданий. Как говориться в отчете ООН за прошлый год, если предпринять масштабные меры по сокращению вредных веществ, влияющих на климат планеты, то уровень опасных газов можно будет снизить до нуля в течении следующих 30 лет. Иначе нас ожидают разрушительные перемены в природе, такие как наводнения, аномальные тепловые "волны", штормы.

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