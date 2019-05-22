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В Средиземном море плавает "остров" из кучи пластикового мусора

В Средиземном море плавает "остров" из кучи пластикового мусора
21:38 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые нашли мусорный "остров" неподалеку от французской Корсики.

Средиземное море славится своими чистыми пляжами, блестяще прозрачной водой и живописными островами. Но нездоровая любовь человечества к пластику, похоже, разрушила эту картинку и репутацию.

Как сообщает Newsweek, ученые обнаружили в море плавучий "остров" пластикового мусора, которых охватывает десятки километров между французской Корсикой и итальянским остовом Эльба, где некогда скрывался Наполеон во времена своего изгнания. Пластиковый остров сформировался в результате потоков, которые несли отходы в северном направлении, прежде чем сложить их у побережья этих островов.

"Риск в том, что в случае возникновения плохих метеорологических условий, к примеру, северо-восточных ветров летом, мы увидим массовый приток пластика на корсиканское побережье", - пояснил эксперт из Института морских исследований Франции Франсуа Галгани.

"7 дней мусора" или наглядная демонстрация кризиса экологии

По его словам, появление мусорного острова в Средиземном море не случайно. И это хроническая проблема из-за природы морских течений. Ученый объяснил, что они фактически сносят к побережью Корсики и Эльбы мусор со всей Италии.

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Средиземное море, Загрязнение, Пластиковый мусор, Мусорный остров, Остров из кучи пластикового мусора.
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