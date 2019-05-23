Румынская деревня тонет в озере промышленных отходов Фотограф-путешественник и журналист Амос Чэппл (Amos Chapple) вместе с местным фотографом Киприаном Хордом (Ciprian Hord) приехал на то место, откуда 40 лет назад были эвакуированы жители деревни. И лишь немногие остались.Джамана в 1970-х (да, это та же самая церковь, что и на первой фотографии). Весной 1977 года диктатор и президент Румынии прислал геологов с сообщением, чтобы местные жители готовились к переезду из родного села. В горах, у подножия которых находились поселения, нашли месторождение меди. Людям предложили компенсацию за их дома - около двух тысяч долларов. 300 семей из Джаманы покинули родные края и рассеялись по всей стране. Работы на шахте Розия Пойени (Rosia Poieni) велись в полной мере. Она стала второй крупнейшей шахтой по добыче меди в Европе.