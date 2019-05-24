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В ЕБА высказались за ограничение использования пластиковых пакетов в Украине

В ЕБА высказались за ограничение использования пластиковых пакетов в Украине
16:08 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости экологии: В Украине могут запретить использование пластиковых пакетов.

Бизнес поддерживает необходимость борьбы с пластиком для защиты окружающей среды – на данный момент в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (№9507, 9507-1, 9507-2), которыми может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Отмечается, что конечной целью этих законопроектов является уменьшение количества опасных отходов из полиэтилена.

В то же время эксперты отмечают, что "несколько моментов вызывают беспокойство".

Во-первых, проектами предлагается запрет реализации пакетов в ритейле, то есть в торговых сетях, а не на стихийных точках продаж.

"Централизованная торговля является удобным местом для установки и использования запретов, поскольку в любое время можно провести проверку. При этом, будем честными, стихийные рынки, интернет, передвижные точки продажи не подпадут под запрет, поскольку контроль там не производится", - отмечают эксперты.

Непонятным, по их мнению, также является применение запрета на реализацию пакетов для ритейла, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и т.п., что в целом является дискриминационным.

Во-вторых, разработка отдельного законопроекта о запрете использования пакетов, без учета вопросов использования, например, пластиковых бутылок или коробок, упаковок из других материалов и т.п., вряд ли будет способствовать желаемым результатам в контексте снижения загрязнения окружающей среды.

"Ведь если посмотреть на опыт ЕС, подход должен быть комплексным. Сейчас в одном из законопроектов не определено четко, будет ли касаться запрет продукции из полиэтилена, пластика, к примеру, ватных палочек, крышек к кофе, пластиковых тарелок, трубочек и т.д.", - подчеркнули в ассоциации.

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В-третьих, чрезвычайно важна информационная поддержка таких изменений со стороны государства.

"Потребители должны понимать, что отсутствие привычного для них и относительно недорогого упаковки в виде полиэтиленовых материалов и наличие взамен более дорогих, но эко-дружественных альтернатив, является требованием сегодняшнего дня в контексте устойчивого развития общества и ответственности перед будущими поколениями", - подчеркнули в ассоциации.

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Верховная Рада, ЕБА, Пластик, Пластиковые пакеты.
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