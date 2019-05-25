В Южной Африке разрешили отстреливать слонов

Новости экологии: Запрет на охоту слонов сняли в Ботсване.

Дело в том, что из-за высокого "разгула" слонов жители Ботсваны страдают от потери урожая, а также от нанесения огромного ущерба своей собственности. Через это у людей нет возможности употреблять утраченные продукты, но также их продавать. Бедственное положение дел привело к решению власти разрешить охоту на слонов.

Официальное заявление было подано в среду вечером Министерством окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны.

К такому выводу правительство пришло только после всех возможных консультаций со специалистами.

Известно, что популяция этих животных насчитывает около 130 тысяч особей. Конфликты между населением и большими животными начались еще несколько лет назад.